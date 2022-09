Sztankay Istvánt mindig is az egyik legsármosabb színésznek tartották, mély, búgó hangja, humora összetéveszthetetlenné tette őt bárki mással. Aki nem látta őt, csak hallotta, az is rögtön rávágta, hogy ő Sztankay!

Nem véletlen, hogy a filmipar és számos szinkronszerep is hamar megtalálta őt, s bár énekhangja nem repítette musicalszínpadokra, amikor énekelt, akkor is olyan egyedi módon tette, hogy ezeket a dalokat máig sokan hallgatják. Orgánuma miatt egyszer még a V'Moto-Rock is felkérte őt, hogy közreműködjön A Gömb című dalban.

Kamaszként, fiatal felnőttként őt is megérintette a labdarúgás élménye, s bár a jó kapusnak bizonyult, termete miatt aligha lehetett volna élvonalbeli klub játékosa. A fizikai munkától sosem félt, ő is részt vett a budapesti metró építésében, majd amikor úgy döntött, hogy színésznek áll, a felvételi vizsgán, a naptár 1957-et mutatott, arra a kérdésre, hogy az édesapja mivel foglalkozik, szerényen – és egyben taktikusan is – csak ennyit felelt: pásztor.

Bors Máté és Varsói melódia

Amúgy nem mondott valótlanságot, csak akkoriban a nép egyszerű munkásgyermekeire jobban odafigyelt a hatalom, s mivel Sztankay István édesapja görögkatolikus pap volt, a lelkipásztorból elegendőnek tartotta csak a pásztort mondani. A fiatal Sztankay tehetsége persze megkérdőjelezhetetlen volt, már főiskolás korában is játszott, majd 1961-ben friss diplomás színészként Miskolcra szerződött.

Így indult Sztankay István színészi karrierje, amely tele volt csupa olyan szereppel, amely ma már a magyar színház- és filmtörténet része. Ilyen például a Varsói melódia (1969), amelyben elindult partnere, Törőcsik Mari színpadi karrierje, vagy ilyen a Bors című filmsorozat (1968), amelyben nem volt olyan néző az országban, aki ne ismerte volna meg Sztankay István nevét.

Ám ha valaki nem látta volna őt a televízióban, az megnézhette színpadon például Bernard Slade Jövőre, veled, ugyanitt című darabjában, amelyben ötszáznál is több alkalommal játszott Schütz Ilával.

Az alábbi kvízben a 2012-ben nemzet színészévé választott Sztankay Istvánra emlékezünk. Most tesztelheti tudását, mennyire tudja felidézni életének fontosabb állomásait, szerepeit.

Minden kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Sztankay István 2012. január 30-án. Fotó: Beliczay László / MTI)