Meghalt Jean-Luc Godard

Godard, aki leginkább látszólag improvizatív filmkészítési stílusáról, valamint hajlíthatatlan radikalizmusáról ismert, az 1960-as években egyre inkább politizáló filmjei révén vált ismertté, majd az elmúlt években olyan filmekkel éledt újjá karrierje, mint a Film/Szocializmus és a Búcsú a nyelvtől, amelyekben a digitális technológiával kísérletezett − írta meg a The Guardian.

Az 1930-ban Párizsban született Godard a svájci Nyonban, a Genfi-tó partján nőtt fel és járt iskolába. Az iskola befejezése után, 1949-ben visszaköltözött Párizsba, Godard bevette magát a háború után a francia fővárosban virágzó intellektuális filmklubokba, amelyek a francia új hullám olvasztótégelyének bizonyultak.

Miután Godard megismerkedett André Bazin kritikussal és későbbi rendezőtársaival, François Truffaut-val, Claude Chabrol-lal és Jacques Rivette-tel, írni kezdett az új filmes folyóiratokba, köztük Bazin hamarosan nagy hatásúvá váló Cahiers du Cinema című lapjába. Védelmébe vette a hagyományos hollywoodi filmkészítést, és olyanokat támogatott, mint Howard Hawks és Otto Preminger a divatosabb figurákkal szemben. Godard tisztelte Humphrey Bogartot is, ami az 1960-ban bemutatott első játékfilmjében, a Kifulladásigban is megmutatkozott.

Ezt megelőzően azonban Godard egy sor rövidfilmmel készítette elő filmes karrierjét, mint például az 1957-ben készült Charlotte és Veronique, avagy minden srácot Patrick-nak hívnak, amely előrevetítette laza filmkészítési stílusát.

Ő tette sztárrá Belmondo-t

Truffaut maga már elvetette egy korábbi ötletét, amely egy piti bűnözőről és barátnőjéről szólt, de Godard úgy gondolta, hogy játékfilmet csinálhat belőle, és engedélyt kért a felhasználására. Truffaut eközben nagy sikert aratott saját játékfilmjével, a Négyszáz csapással, és az ő befolyása segítette Godard-t abban, hogy a projektje elindulhasson. Az 1959-ben Párizs utcáin, a mesterséges világítás minimális használatával és a napról napra írt forgatókönyvvel forgatott Kifulladásig megjelenésekor igazi kulturális jelenséggé vált, Jean Paul Belmondo sztárrá vált, és Godard elnyerte a berlini filmfesztiválon a legjobb rendezőnek járó díjat.

Godard a hatvanas években egy sor korszakalkotó filmet készített, méghozzá őrült tempóban. Következő filmje, az A kis katona azt sugallta, hogy a francia kormány elnézi a kínzást, és 1963-ig be volt tiltva, de ez volt az a film is, amelyben Godard megismerkedett későbbi feleségével, Anna Karinával, és amelyből leghíresebb aforizmája is származik:

A mozi nem más, mint az igazság, másodpercenként 24 képkockában.

További kiemelkedő alkotásai közé tartozott Az asszony az asszony, a hollywoodi musical előtti önreferenciális tisztelgés, amelyben Belmondo mellett ismét Karina játszott, és amely több berlini díjat is nyert; az extravagáns, epikus film a filmkészítésről, A megvetés, Michel Piccoli, Brigitte Bardot, Jack Palance és Fritz Lang főszereplésével; valamint az Alphaville, a film noir és a sci-fi bizarr keveréke.

1965-re Godard és Karina házassága válással végződött; utolsó közös filmjük a Made in USA volt, egy tisztelgés az amerikai ponyvaregények előtt. Godard ekkorra már alaposan azonosult a kor forradalmi politikájával, és ezt filmkészítése is tükrözte: létrehozta a Dziga Vertovról, az Ember a felvevőgéppel szovjet rendezőjéről elnevezett filmkészítő kollektívát, 1968-ban a párizsi diáklázadások miatt közreműködött a cannes-i filmfesztivál idő előtti leállításában, és a fiatal marxista diákkal, Jean-Pierre Gorinnal közösen készítette el a Tout Va Bien című filmet, amely egy kolbászgyári sztrájkról szólt, és amelyben Jane Fonda szerepelt.

A 2010-es években megújult a karrierje

Godard 1970-ben találkozott Anne-Marie Miéville filmrendezővel is, aki rendszeres munkatársa, majd Anne Wiazemskyvel kötött második házasságának felbomlása után felesége is lett.

A hetvenes évek előrehaladtával Godard éles politikai és intellektuális állásfoglalásai kezdték elveszíteni hitelüket, és munkásságának hatása a nyolcvanas években csökkent − bár 1987-es Lear király-filmjét, amelyet posztapokaliptikus bohózattá alakított át, a Cannon Films, az akciófilmek specialistája finanszírozta.

A 2001-es A szerelem dicsérete című filmje visszatérést jelentett, hiszen beválogatták a cannes-i filmfesztiválra, míg a Film/Szocializmus 2010-es megjelenését megelőzte a 2010-es tiszteletbeli Oscar-díj. Jellemző módon Godard nem vette át személyesen a díjat. A 2014-es Búcsú a nyelvtől című filmjéért a cannes-i zsűri díját vehette át, a 2018-as cannes-i filmfesztiválra beválogatott Képeskönyv pedig egyszer kiadott „különleges Aranypálmát” kapott.

(Borítókép: Jean-Luc Godard 1998. február 28-án. Fotó: Stephane Cardinale / Sygma / Getty Images)