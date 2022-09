Ezen a helyesírási teszten mi elbuktunk, és ön?

Olvasóink sokszor panaszkodnak arra, hogy sok a helyesírási hiba az oldalon. Mi ugyan mindent megteszünk, hogy minél kevesebb legyen, ám tény, hogy nincs Magyarországon még egy olyan hírportál, amelyen naponta ennyi hír, információ, anyag jelenne meg, és minden erőfeszítésünk ellenére bizony sajnos maradnak benne hibák.

Ugyanakkor az Olvasónak – mint mindig – most is igaza van. Ezért most megmutatjuk az elmúlt időszak leggyakoribb indexes hibáit, egyúttal pedig ön is tesztelheti: vajon tudja, hogyan kell ezeket a kifejezéseket helyesen írni?

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Koszticsák Szilárd/MTI)