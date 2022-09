Impresszionista múzeum lett Monet egykori lakhelyéből

A festő egyik legtermékenyebb alkotói időszakát töltötte a Párizs közeli Argenteuilben. Most múzeum lett egykori otthonából, ami Monet művei alapján lett renoválva. Közel húsz évbe telt, mire a festmények hangulatát idéző impresszionista ház lett belőle.

A pályaudvartól két lépésnyire álló, virágoskerttel övezett rózsaszínű ház kis híján a feledés homályába veszett. Claude Monet (1840–1926) 1874-ben költözött ide a családjával, és négy évig élt itt egy olyan időszakban, amikor Argenteuil a párizsiak kedvelt vidéki kirándulóhelye volt.

A több tulajdonos által is lakott, idővel elöregedett házat 2003-ban vásárolták meg és az alapoktól kezdve felújították. Most múzeumként születik újjá, első ízben szombattól látogatható az Európai Örökség Napjai alkalmából. A mintegy 150 négyzetméter belső területű Claude Monet Impresszionista Ház inkább a festő helyi éveit, mintsem az életét mutatja be – írja az MTI.

A híres normandiai givernyi házával ellentétben, amelyet évente turisták tízezrei látogatnak, itt a látogató hiába keresne ágyat, íróasztalt vagy festőállványt. Mint Stéphanie Feze, az argenteuili városháza örökségvédelmi és idegenforgalmi osztályának munkatársa.

A bútorokat régiségkereskedésben szerezték be, majd átfestették. A fiókokban és az ál-beépített szekrények mögött festmények, illetve kézzel írott levelet másolatai láthatók. Minden helyiségben visszafogott hangulat uralkodik: a falaktól a bútorokig minden az impresszionizmus jellemző égkék, őszibarack vagy piszkos rózsaszín árnyalataiban pompázik.

A legeredetibb – faillatú és hajólámpák díszítette – helyiség Monet-nak arra a hajóműtermére emlékeztet, amelyet saját maga építtetett magának, amikor vizet akart festeni.

A télikertet ezzel szemben teljes egészében Claude Monet azon művei alapján állították helyre, amelyeket ezen a fényben fürdő helyen festett

– tette hozzá Stéphanie Feze.

A múzeum Claude Monet argenteuili tartózkodásának kíván emléket állítani, amely nagyon fontos és termékeny szakasza volt életének

– közölte Laurent Demontoux, a Val-d'Oise megyei idegenforgalmi hivatal igazgatóhelyettese.

Ebben az időszakban Monet 259 képet festett, közülük több mint 150-nek ez a környék a témája. 1874-ben, az első impresszionista kiállítás esztendejében Monet hétszer festette meg az argenteuili hidat és négyszer a város fölött a Szajnán átívelő vasúti hidat.

Maga a ház is több festményen szerepel. Jól láthatók a zöld zsalugáterek a Camille Monet a kertben Argenteuilben (1876) című vásznon, míg a Nő a kertben (1876) című kép hátterében feltűnnek az egykori veranda körvonalai.

Az új múzeum tovább bővíti Val-d'Oise megye amúgy is gazdag kulturális kínálatát, amely nagy figyelmet szentel a területén valaha élt nagy festőknek, Camille Pissaro pontoise-i múzeumától Auvers-sur-Oise-ig, Van Gogh kedvelőinek elkerülhetetlen zarándokhelyéig.