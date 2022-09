Leforgatták az HBO első magyar realityműsorát

Miközben az HBO Max-nézők még fel sem ocsúdtak a sokból, hogy az HBO-n nem lesz több saját gyártású magyar sorozat és film, augusztusban leforgatták a csatorna első magyar, saját gyártású realityműsorát.

Az HBO régóta tervezgette, hogy az amerikai HBO Maxon sikerrel futó realityhez hasonlóan itthon is belekóstol a non-scripted műfajba. A választás az öt országban – köztük Ausztráliában, Brazíliában és Angliában – már ismert, A híd (The Bridge) című formátumra esett.

A koncepció egészen izgalmas. Egy tucat embert elutaztattak a romániai Bélesi-tó környékére, ahol azt a feladatot kapták, hogy

építsenek egy 250 méter hosszú hidat

gépek nélkül,

közösen.

A fődíj a híd végén, egy szigeten található.

A játékosok eleinte mind idegenek egymásnak, de egy közös dolog biztosan van bennük: mindannyian a 30 millió forintos nyereményt akarják. A pénz megszerzéséhez azonban össze kell fogniuk, közösen kell küzdeniük. Csapatként versenyt futnak az idővel, miközben egyenként is erkölcsi dilemmákkal szembesülnek.

A csatornánkon megtalálható tartalmak a minőségi szórakoztatás élményét nyújtják, ennek megfelelően kerestünk olyan reality műsort, amely egyszerre hat az érzelmekre, és a felmerülő morális dilemmáival elgondolkodtat. Úgy gondoltuk, ez a történet jól fog rezonálni a nézők hétköznapi dilemmáival. A híd formátumban egy festői és szinte izolált természetben feszül egymásnak a közösségi és az egyéni érdek, miközben a játékosok küzdelmével látványosan épül a nyereményhez vezető út.

– fogalmazta meg Závorszky Anna, az HBO producere azt, hogy miben rejlik a műsor izgalma.

A vlogok koronázatlan királya

A híd műsorvezetője a korábban újságíróként tevékenykedő, manapság pedig az egyik legnépszerűbb youtuberként ismert Magyarósi Csaba.

Ez a tény már önmagában kuriózumnak számít, hiszen Magyarósi Csaba kifejezetten figyel arra, hogy nevét ne koptassa el mindenféle produkcióhoz. Ettől sikerül megőriznie saját tartalmainak egyediségét, másrészt ha valamiben mégis szerepet vállal, akkor megvan rá az esély, hogy kifejezetten izgalmas műsorral lesz dolgunk.

Akik rendszeresen követik tartalmait a YouTube-on, azoknak biztosan feltűnt Magyarósi Csaba hosszabb nyári szünete, másrészt a legutóbbi, Kolozsváron forgatott videójában ez a mondat: „Lehet, hogy azt gondoljátok, csak henyéltem, de nem, valójában dolgoztam, méghozzá a környéken.”

Nagyon tetszett a műsor üzenete, hogy a szereplőknek össze kell fogniuk, és közösen kell alkotni, megépíteni valamit a semmiből. Ez 2022-ben Magyarországon különösen fontos, és a műsor nézése közben talán mindannyian tanulhatunk valamit az együttműködés erejéről

– foglalta össze gondolatait Magyarósi Csaba.

Hidak és hidak

A produkciós és gyártási feladatokat a hazai piac egyik kiemelkedő tartalomgyártója, a Free Monkeys Production végezte, az eredeti spanyol Banijay formátum megalkotója a Banijay Iberia helyi cége, a Zeppelin. A legújabb változatra vonatkozó szerződést a Banijay Rights, a Banijay globális forgalmazási részlege kötötte.

Azt egyelőre nem jelentették be, hogy kik lesznek a versenyzők, és a műsorról is igen keveset tudni. De akiket érdekel, hogy milyen hangulatra számíthatunk, nézzenek bele az angol változat előzetesébe.

Manapság a hidak építése pártok, emberek és bárminemű csoportok között kezd olyannyira elcsépelt fogalommá válni, mint szépségversenyzőknél a világbéke. Miközben előbbire és utóbbira is nagy szükség lenne. Még az is lehet, hogy az HBO Max realityműsora érdekes meglepetésekkel szolgál ebből a szempontból. Ezt erősíti Rubin Kristóf, a Free Monkeys Production producerének gondolata is:

A híd összetett történet az elejétől a végéig. Nincsenek benne formalizált elemek, semmi hasonló nem volt még a magyar piacon. Ennek a történetnek az a célja, hogy a szereplők felépítsenek egy hidat, és ezzel párhuzamosan híd keletkezzen az emberek között is.

Annyi biztos, hogy az „ezredik” ugyanolyan Való Világ után kíváncsian várjuk, mi sül ki ebből a formátumból.