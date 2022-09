Ezek a filmek indulnak az Oscaron a legjobb idegen nyelvű film kategóriájában

Csehország a Petr Václav rendezésében forgatott, Josef Mysliveček XVIII. századi zeneszerzőről szóló, Il Boemo (A bohém) című filmet nevezte az amerikai filmakadémia díjára. A horvát filmszövetség pedig egy elsőfilmes rendező, Juraj Lerotić Sigurno mjesto (Biztonságos hely) című bemutatkozó filmjével száll be az Oscar-versenybe − közölte az MTI.

Az Erzsébet császárnéról szóló, osztrák nevezés rendezője Marie Kreutzer. Sissi életét korábban már számos televíziós és filmes produkció feldolgozta, mások mellett 1955-ben a Romy Schneiderrel forgatott Sissi. A Fűző főszerepét alakító Vicky Krieps a májusi cannes-i filmfesztiválon díjazott lett játékáért. A produkció a decemberben átadandó Európai Filmdíjra is esélyes.

A német Oscar-nevezés rendezője Edward Berger, aki Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című regényét adaptálta, amely az első világháborúban harcoló német katonákról szól.

Erich Maria Remarque csaknem száz éve írta a könyvet, amely sajnos ma aktuálisabb, mint gondolnánk

− fogalmazott Berger, hozzátéve: megtiszteltetésnek tartja, hogy a filmet nevezte Németország az Oscar-díjra.

A Nyugaton a helyzet változatlan című regényből először 1930-ban Lewis Milestone forgatott filmet, amely akkor elnyerte a legjobb film és rendezés Oscar-díját is.

Németország legutóbb 15 éve, Florian Henckel von Donnersmarck A mások élete című filmjével nyert Oscar-díjat a nemzetközi filmek versenyében.

A Cseh Film- és Televíziós Akadémia (CFTA) által az Oscar-nevezésre kiválasztott Il Boemo című film világpremierjét a pénteken kezdődő San Sebastian-i Filmfesztiválon tartják.

Václav több mint tíz évig dolgozott a film előkészítésén, ő írta a forgatókönyvét is. Az alkotás a cseh zeneszerzőről, Josef Myslivečekről (1737–1781) szól, aki élete egy részét Olaszországban töltötte, és komoly sikereket aratott a korabeli olasz zeneszerzőkkel folytatott kemény küzdelemben.

A cseh–olasz–szlovák koprodukcióban készült Il Boemo főszerepét Vojtěch Dyk játssza, a szereposztásban Barbara Ronchi, Elena Radonicich és Lana Vlady neve is olvasható.

A Sigurno mjesto című horvát Oscar-nevezést rendező Juraj Lerotić első nagyjátékfilmje forgatókönyvét is maga írta személyes tapasztalatai alapján, és a produkció főszerepét is ő alakítja. A 75. Locarnói Filmfesztiválon és a 28. Szarajevói Filmfesztiválon is díjazott filmben egy családtag öngyilkossági kísérletével kell megküzdenie egy háromtagú családnak.