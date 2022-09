Boszorkák és angyalok: a halhatatlan rockerek múzsái

Néha nem árt feltúrni a garázs polcait, egy nagytakarításkor olykor kincsekre bukkanhatunk. Így került a kezembe a minap a The Observer című brit hetilap havonta megjelenő mellékletének, a Music Monthlynak 2005 áprilisi száma, amit nyilván egy tizenhét évvel ezelőtti londoni látogatásomról hoztam haza. Az amúgy nívós és izgalmas havilap azóta jobblétre szenderült, utolsó száma 2009 novemberében jelent meg.

A szóban forgó szám fénypontja a rocktörténelem tíz leghíresebb múzsáját rangsorba állító összeállítás, amely azzal a kétségbevonhatatlan állítással kezdődik, hogy a legemlékezetesebb számokat kivétel nélkül egy nagy szerelem inspirálta. Hát nézzük a toplistát!

Gwyneth Paltrow

Chris Martin, a Coldplay brit alapítója, énekese, zongoristája és ritmusgitárosa hihetetlen körülmények között ismerkedett meg későbbi feleségével, a nála öt évvel idősebb Gwyneth Paltrow-val.

Fura ez az egész, mert az emberek már akkor összeboronáltak minket, már akkor arról pletykáltak, hogy mi már járunk, amikor még nem is ismertük egymást – idézte fel megismerkedésük történetét a Hetedik, a Szerelmes Shakespeare, a Vasember és számtalan egyéb hollywoodi blockbuster sztárja. – Aztán egyszer elmentem egy Coldplay-koncertre, odajött hozzám Chris asszisztense, és kérdezte, hogy nem volna-e kedvem csatlakozni hozzájuk a buli után. Volt...

Mindez 2003-ban történt, Chris még csak 25 éves volt, és elmondása szerint két évvel volt túl szüzessége elvesztésén... Rövidesen összeházasodtak, született két gyerekük, és a Coldplay ontani kezdte a jobbnál jobb számokat – Gwyneth hatása elvitathatatlan.

Még az is szóba került, hogy esetleg duettet énekelnének, hiszen a színésznőnek kellemes hangja van, de Paltrow ettől kategorikusan elzárkózott. „Nem akarok úgy bevonulni a történelembe, mint a nő, aki szétrobbantotta a Coldplay-t" – mondta.

A duettből nem lett semmi, de Paltrow hatása letagadhatatlan a 2005-ös X&Y címet viselő, nagy sikerű stúdióalbumon. Ami tény, hogy a The Message című szám szövege egyértelműbb már nem is lehetne:

Senki nem lennék nélküled. Szeretlek, kérlek, gyere haza!

Paltrow hazament, ám 2010 körül a házasság megromlott, 2014-ben válás lett a vége.

Sara Lowndes

A Shirley Marlin Noznisky néven született, majd első férje után Sara Lowndesként ismertté vált Playboy-modell a leghíresebb Bob Dylan megannyi múzsája közül. 1964-ben jöttek össze, amikor Dylan még csak 23 éves volt, Sara pedig 25, de már túl volt egy váláson.

Szerelmük gyümölcse lett a Self Portrait című 1970-es album, amely az egy évvel korábbi woodstocki fesztiválon „fogant". (Más kérdés, hogy a Rolling Stone magazin kritikája tömör és lesújtó volt: What is this shit?)

Aztán, amikor kapcsolatuk 1975-ben zátonyra futott, Dylan igazi remekművet írt a Blood on the Tracks című albummal. Amúgy öt közös gyermekük született 1977-es válásuk előtt.

Anna Gordy

Anna hiába volt 17 évvel idősebb Marvin Gaye-nél, a Motown-sound inspiráló énekesénél és zeneszerzőjénél, mégis összeházasodtak. Amikor 1975-vel elváltak, abban állapodtak meg, hogy Gaye következő lemezének a szerzői jogdíja az elvált feleséget, Annát illeti meg.

No, erre Marvin Gaye előrukkolt a hírhedtté vált Here, My Dear című számmal, amelynek ominózus strófája így hangzott:

Ha valaha tiszta szívedből szerettél, akkor sohasem húznál ki a zsebemből egymillió dolláros búcsúajándékot.

Anna válaszul ötmillió dollárra perelte exét...

Yoko Ono

Na végre, mondhatnánk, előkerült a rocktörténelem leghíresebb múzsája. Jóllehet a Beatles-tagok feleségei és barátnői jobbára kimaradtak a fiúk nyilvános ügyeiből, Yoko Ono nem érte be a passzív oldalborda lealacsonyító szerepével. Az az igazság, John Lennon sokkal kevésbé lett volna izgalmas figura Yoko avantgárd különcségei és hitvesi ágyban készített fotói, performanszai nélkül.

Érdekes módon a rocksztárok hölgypartnerei mégsem irtóznak semmitől sem annyira, mint hogy a következő Yokónak aposztrofálják őket. És mégis, ki ne emlékezne a halhatatlan sorokra?!

In the middle of the night In the middle of the night I call your name Oh, Yoko Oh, Yoko My love will turn you on.

Írtak valaha dalban ennél szebb szerelmi vallomást? Nem hinném...

Claudette Orbison

„Ő a legcukibb kiscsaj, akivel valaha is találkoztam." Mindezt Roy Orbison mondta, azaz énekelte feleségéről, Claudette-ről, valahogy így:

Amikor 1957-ben összeházasodtak, Roy 21 éves volt, Claudette Frady pedig 17. Akkor még senki sem gondolta, micsoda bomba és tűzijáték rejtőzik ebben a „kiscsajban".

A sok botrány 1964-ben váláshoz vezetett – Roy rajtakapta Claudette-et in flagranti –, de egy évre rá újból összeházasodtak, 1965-ben, abban az évben, amikor kijött a valaha volt leghíresebb Orison-szám, a Claudette által ihletett Oh, Pretty Woman.

Justine Frischmann

A magyar holokauszt-túlélő lánya a Suede nevű brit banda alapító tagja volt, és össze is jött az együttes énekesével, Brett Andersonnal.

Az Animal Lover című számot Anderson annak hatására írta, hogy Justine lelépett tőle, és összeállt Damon Albarnnal, a Blur énekesével. A Blur 13 című száma annak a bizonysága volt, mennyire fontos Damon számára Justine.

Patti Boyd

Azok után, hogy Patti szerepelt az ikonikus Egy nehéz nap éjszakája című, 1964-es Richard Lester-klasszikusban, a rockzene két óriása által vált halhatatlanná. Az egyik George Harrison, akihez 1966-ban ment feleségül, majd tizenegy évre rá elvált, a másik Eric Clapton, akinek kedvéért lelépett George-tól, és akivel 1979-től 1989-ig élt házasságban.

George Harrison a modellkedés mellett tehetségesen fotózó Pattihez írta legnagyobb slágereit, az I Need You-t, a Something-et és a Think For Yourself-et.

Clapton sem maradt le zenésztársa mögött, ő a Wonderful Tonight és a Layla című klasszikusokkal örökítette meg Patti nevét. Ez utóbbi arról szól, hogy Clapton kérleli Pattit, hagyja el George-ot... Érdekes módon a két zseniális gitáros jó barátságban maradt azok után is, hogy Petti engedett a kérlelésnek...

Edie Sedgwick

Az amerikai színésznő és modell egyike volt az Andy Warhol's Superstars nevű társaságnak, amelynek tagjai rendszeresen szerepeltek a pop-art művész rövidfilmjeiben. A Velvet Underground róla, Edie-ről írta ikonikus nótáját, a Femme fatale-t, A végzet asszonyát.

Később Edie csatlakozott Bob Dylan sleppjéhez – állítólag teherbe is esett Dylantől, de elvetélt –, Dylan mindig is tagadta, hogy köze lett volna a nőhöz. Ehhez képest hozzá írta a Like a Rolling Stone című örökzöldet...

Brody Dalle

Amikor az ausztrál punk boszorkány elhagyta a Rancid frontemberét, Tim Armstrongot, a Queen of the Stone Age szólógitárosáért, a Los Angeles-i punk közösség kivetette magából a nőt. Armstrong azzal vigasztalta magát, hogy írt egy albumot Pinknek.

Dalle, aki kiváló énekes és zeneszerző, érzelmeit a Distillers nevű banda harmadik albumába, a Coral Fangbe csatornázta. Végül csatlakozott a banda túrájához, amely A világ leggyűlöltebb asszonya nevet viselte...

Kate Moss

A croydoni szupermodell 2005-ben, 31. születésnapján összejött Pete Dohertyvel, a The Libertines nevű indie-rock banda frontemberével, de két év múlva szétmentek. A következő zenész Jamie Hince volt, a The Kills gitárosa, aki azonban nem írt hozzá dalt, szemben Dohertyvel, aki kettőt is: a What Katie Did és a What Katie Did Next című opuszokat...

+ Marianne Faithful

E sorok írója csodálkozik azon, hogy Marianne Faithfull nem került fel a listára, pedig ő aztán tényleg inspirálta a rockzene legnagyobb alakját, Mick Jaggert a Sympathy For the Devil című szám megírására.

És hát Cyntia Lennon is ott van, John első felesége, Julian Lennon édesanyja... Persze Yoko Ono jóval fényesebb karriert futott be a Beatles frontemberének párjaként.

(Borítókép: Yoko Ono és John Lennon 1969-ben. Fotó: Mark and Colleen Hayward / Redferns / Getty Images)