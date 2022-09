A hónap magyar asztrofotója: színkavalkád a Cepheusban

A jelentéktelen ködösség

A képen az Sh2-132 ködösség egy részlete látható, mely nyáron-ősszel éjszakánként a fejünk fölé boruló Tejút egyik szegletében, a Cepheus csillagképben található. Az Oroszlán-ködnek is becézett, halvány világító gázfelhő nem túl jelentős a hasonló objektumok mellett, mint a híres Nagy Orion-köd vagy a Rozetta-köd. A fotósok is csak most kezdik maguknak felfedezni az amúgy csillagok által erősen eltakart területet, és így a fejlett technikáknak köszönhetően egyre inkább feltárul eme kevésbé ismert világ szépsége.

Mi is történik itt?

A középső fényes gázokból álló, úgynevezett HII régiót a középpont környékén található BD+55*2722 jelű, O színképtípusú óriáscsillag, valamint a WR153ab jelű Wolf-Rayet csillag gerjeszti fénylésre szupererős ultraibolya sugárzásával. A WR153ab-t körülvevő, gyűrűs szerkezetű molekulafelhőben már megfigyelhető a gravitációs összeomlás következtében kialakulófélben lévő új fiatal csillaghalmaz is.

Az új távcső

A felvétel elkészítéséhez Tóth Bence egy új távcsövet vetett be. Amolyan bemelegítése volt ez kép a nagyobbik, 25 cm tükörátmérőjű új rendszerének (250/1000 + EQ8), amivel lassacskán elkészül végre... Sajnos a légköri nyugodtság nem volt a legjobb ezeken az éjszakákon, úgyhogy úgy érzi, van még tartalék a rendszerben. Egyéjszakányi OIII (Oxigén 3) szűrővel készült nyersanyag készült a 20 centissel a Magyar Asztrofotósok Egyesülete észlelőhétvégéjén Törökkoppányból, a többi (Hidrogén-alfa és Kén2) az új, 25 centis távcsővel otthonából.

(Borítókép: Színkavalkád a Cepheusban. Fotó: Tóth Bence)