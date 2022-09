Végzett a boltvezetővel, mert azt hitte farkasember

Pankaj Bhasint még 2018-ban tartóztatták le, amiért halálra késelt egy férfit, akit vérfarkasnak gondolt – írja a Rolling Stone. A következő három évet egy elmegyógyintézetben töltötte, majd 2022 júniusában szabadult szigorú felügyeleti szabályok betartása mellett. Ettől függetlenül már a kezdeti időszakban eltiltotta a bíró a közösségi média használatától, ahol egy randialkalmazásban úgy írta le magát, mint

laza kalandor, aki hisz az univerzális kapcsolatokban.

Egy kanna benzinnel követelőzött

Bhasin 2018-ban sétált be egy sikátorba a Window Universe nevű bolt mellett, mert azt hitte, hogy az ott található tárolókban emberi DNS-re bukkan. A sikátorban pillantotta meg az akkor 65 éves boltvezetőt, Brad Jacksont, akit követett az üzletbe, mert azt hitte, hogy Jacksonnak információja van a tárolókról. Ahogy a kettejük közötti beszélgetés elfajult, Bhasin azt gondolta, Jackson farkasemberré változik, ezért felkapta a mellette lévő dobozvágót, és több mint ötvenszer szúrta meg vele a boltvezetőt. A rendőrök Bhasinra deréktól lefelé meztelenül találtak rá egy közeli autóban, ott tartóztatták le.

Mikor elfogták, Bhasin azt mondta a rendőröknek, hogy „megöltem a farkast”

majd úgy folytatta, hogy „még mindig van idő a hold és a bolygók 99 százalékának megmentésére”.

A bűncselekményt megelőzően egy Four Seasons Hotelba is ellátogatott, ahol egy kanna benzinnel követelt magának szobát. Miután a hotel dolgozói megkérték, hogy távozzon, azt mondta „90 százalék, hogyha én meghalok, akkor mindenki más is meghal, de még van idő megmenteni mindenkit”, majd hozzá tette „a mai nagyon rossz nap lesz”.

Épp csak szabadult

Az esküdtszék még egy évvel később sem tudott konszenzusra jutni a kérdésben, hogy Bhasin egyáltalán alkalmas-e arra, hogy bíróság elé álljon, vagy sem. Végül mentális állapotára való tekintettel felmentették, és egy elmegyógyintézetbe került, ahol a következő három évet töltötte. Bár júniusban kiengedték, a bíró most minden közösségi média platformról kizárta (kivéve a LinkedIn fiókját, hogy munkát kereshessen), mivel a Facebook társkereső alkalmazásában Bhasin viselkedése aggodalmat és ellenszenvet váltott ki a néhai Brad Jackson barátaiból.

Bhasin a profilján úgy írta le magát, mint „laza kalandor, aki hisz az univerzális kapcsolatokban”, hozzátéve, hogy „most tért vissza kétéves utazásából”. Az ügyészek arra kérték a bírót, hogy tegyen lépéseket az ügyben. Bhasin ügyvédje azzal védekezett, hogy a szöveget védence egy régi profiljáról mentette át, amelyet még Jackson halála előtt csinált, miközben igyekszik visszailleszkedni a társadalomba, részt vesz a gyógykezelési csoportjának találkozóin, valamint egyetemi órákat vesz.

Ennek ellenére a bíró a váddal értett egyet.

Az ügyészek a hét elején indítványozták Bhasin közösségi médiából való kitiltását, azonban szabadulásának kezdeti feltételei nem tartalmaztak semmilyen közösségi médiára vonatkozó korlátozást, miközben a bírói végzés alapján Bhasinnak gyógyszeres kezelést kell kapnia, GPS-monitort kell viselnie, és időről időre fogadnia kell mentálhigiénés szakemberek ellenőrzéseit.

Mivel a felmentett potenciális szerelmi partnerekkel találkozhat, miközben nem csupán titkolja, hanem hazudik is a múltjáról, ezek az egyének veszélybe kerülhetnek egy olyan időszakban, amikor a felmentett először kerül közösségbe

– áll az ügyészségi indítványban.

Bhasin még ez évben újból bíróság elé áll, hogy felülvizsgálják feltételes szabadon bocsájtásának körülményeit.