Caramel és alkotótársai a Petőfi-bicentenárium különleges produkciójának szánják a Mesterkód című romantikus musicalt. Ebben Caramel a szerelem örökkévalóságát mutatja be, és az ígéri, mindezt izgalmas fordulatokon keresztül láthatjuk.

A történet minden elemében összefügg Caramel életével, valamint azzal a hangzásvilággal és dalszöveg-kultúrával, amellyel az énekes-zeneszerző egyedülálló a hazai zenei porondon. A Mesterkód egyik főszereplője ugyanis (Palcsó Tamás alakítja) az emberek lelkének adatait gyűjtő és feldolgozó, úgynevezett Lélekstatisztikai Hivatal szerelmi csalódásoktól sebzett munkatársa,

A mesterséges intelligenciát Lutter Imre személyesít meg, akitől azt kéri, hogy keresse meg számára a boldogságot – elsősorban a gazdagságon keresztül. A számítógépes program azonban a szerelmet mutatja egyetlen lehetséges útként, és időutazásokon keresztül kulcsfontosságú jeleneteket hív elő a fiatalember múltjából és jövőből. A boldogságkeresésben részt vesz Nika (Veres Mónika) is, ő Palcsó hivatali kolléganője.

A musical párbeszédeit Petőfi Sándor szerelmes versei szövik át, bizonyítva ezzel a költő jelenkori aktualitását, frissességét és örökérvényűségét, miközben az egymást váltó, humoros, máskor nagyon mély érzéseket előhívó szöveges és zenés részek több ponton is katartikus élményt nyújthatnak a nézőknek.

Az Index megkereste Caramelt, hogy megtudja, hogy amikor eldöntötte, hogy megírja a Mesterkódot, mi motiválta abban, hogyan az szólaljon meg. Az énekes így felelt:

Egyfelől felkérés érkezett Lutter Imrétől, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökétől, akivel már korábban is dolgoztam együtt, másfelől elérkezettnek láttam az időt, hogy a Petőfi 200 emlékév okán ötvözzem a két szenvedélyemet: a zenét és a költészetet. Nyilván a zene az, ami az embereknek először eszembe jut rólam, de a versek is különös helyet foglalnak el a szívemben. Ugyan messze nem költészeti alkotások, de a dalaim szövegeit is én írom. Ilyenkor gyakran irodalmi, költészeti forrásból merítek.