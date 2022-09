Börtönben is ült Sophia Loren, aki nem vette át a saját Oscar-díját

Ha meg kellene nevezni három színésznőt, akik tehetségük mellett szépségükkel írták be magukat a filmvilág ikonikus alakjai közé, valószínűleg a legtöbb ember listáján szerepelne Sophia Loren neve. Pedig a gyönyörű színésznő sovány és nyurga kislány volt, sokan piszkafának csúfolták. Ám tinikorára a rút kiskacsa hattyúvá változott. Elment egy szépségversenyre, ahol ugyan nem vitte el a fődíjat, de

Rómába nyert vonatjegye egyenesen a világhírnév kapujáig repítette.

Sophia Loren 1934. szeptember 20-án Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone néven született Rómában, kislányként Nápoly Pozzuoli negyedében nevelkedett. Édesanyja Romilda Villani, apja Riccardo Scicolone, aki bár nevére vette gyermekét, sosem vett részt lánya életében, ugyanis felesége volt, és bár összejárt Romilda Villanival, esze ágában sem volt elválni. Nem csoda, hogy a csonka család elég rossz körülmények között élt, ami alatt Sophia állítólag megfogadta, hogy ő egyszer ki fog törni a szegénységből, többek között ezért is feküdt rá már fiatalon az angol elsajátítására.

Fogpiszkálóból férfiak álma

Sophia a fogpiszkálóból, aminek gyerekként csúfolták, egy tagadhatatlanul gyönyörű fiatal nővé cseperedett, amit édesanyja is látott, aki ezen felbuzdulva benevezte lányát egy szépségversenyre. A versenyen a mindössze 15 éves szépség második helyezést ért el: 35 dollárt nyert, és egy vonatjegyet Rómába, ami örökre megváltoztatta életét. Állandó statiszta lett a Cinecittàban, majd felfigyelt rá és leszerződtette egy magazin, mint modellt, és találkozott Carlo Ponti producerrel.

A férfi azonnal beleszeretett a lélegzetelállító szépségű nőbe, és segített neki beindítani a karrierjét. Bár 22 évvel volt idősebb, szerelme nem maradt plátói. Nős volt, tehát el kellett válnia, de miután ezt megtette, a szerelmüknek nem volt akadálya, és a páros 2007-ig, egészen a férfi haláláig együtt maradt. Férje tanácsára vette fel a Loren vezetéknevet, illetve Sofiából Sophia lett.

Az Egy asszony meg a lánya című film forgatásán Sophia még csak 25 éves volt. Az alkotók eredetileg a lány szerepét ajánlották fel neki, ő azonban ragaszkodott hozzá, hogy az anyát alakíthassa.

Nem szerette volna, ha mindössze a szépsége szerepel a vásznon, ő a tehetségét szerette volna megmutatni.

Ez be is jött neki, ugyanis a szerepért Oscar-díjat kapott. Igaz, a díjátadóra nem ment el, mert a jelöltek között Audrey Hepburn is szerepelt az Álom luxuskivitelben című film miatt, és Loren az esélytelenek nyugalmával maradt otthon. A hírrel, hogy övé lett az aranyszobor, Cary Grant hívta fel, aki egy időben a színésznő szívét is megkörnyékezte, de végül maradtak kollégák és barátok.

Olyan nevekkel játszott még együtt, mint Richard Burton (Késői találkozás, Az utazás), Marlon Brando (A hongkongi grófnő), Clark Gable (Nápolyban kezdődött), Paul Newman (Lady L.), vagy Jean-Paul Belmondo (Egy asszony meg a lánya).

(Borítókép: Sophia Loren 2001. május 30-án. Fotó: Joe McNally/Getty Images)