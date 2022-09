A szenvedély és erotika után most a Las Vegas-i fényűzésen mulathatunk

A Józsefvárosi Színház falain belül, a Kálvária tér 6. szám alatt 1954. január 1-én megalakult az Országos Cirkusz Vállalat, amely keretébe tartozott a Fővárosi Nagycirkusz és a Kamara Varieté is. A Budapest Varieté 1954 márciusától játszott az intézményen belül, a kor kabarészínészeinek színe-java lépett fel produkcióiban, amelyeknek központi eleme a humor mellett a látvány volt. Ám 1960 decemberében A Budapest Varieté megszűnt.

Egészen a pandémia előtti télig kellett nélkülöznünk ezt a különleges szórakozási formát, ugyanis két legendás cirkuszdinasztia fiatal tagjai, akik nem mellékesen házasok, és a fél világot bejárták gyorsöltöző számukkal, a fejükbe vették, hogy hamvaiból felélesztik a varieté műfaját, ami megérdemli, hogy főnixmadárként újra szárnyalhasson.

Eötvös Krisztina és Richter Szebasztián régóta dédelgetett álma valóra vált, és az idei Budapest Varieté előadás-sorozat már második alkalommal a RAM Színházban kel életre.

A tavalyi műsorra mi is ellátogattunk, akkor a szenvedély és erotika volt terítéken, idén pedig a Las Vegas-i showműsorok hangulatát ígérik a szervezők. Kiindulva az előző évi előadás színvonalából, ezt az ígéretet az előadók be is tartják.

Az idei műsor fellépői igazán széles skálán mozognak a műfajon belül. Itt lesz

a humor és a hasbeszélés nagymestere a többszörös nemzetközi cirkuszfesztivál díj nyertese, Serge Massot,

görkorcsolya virtuózok a a Budapesti Cirkuszfesztivál Newcomer show ezüst díjasai, a Skating Donnert's,

a Cirque Du Soleil és a Las Vegasi WOW show sztárjai halál keréken, a Duo Navas,

a modernkor gladiátorai, a kínai cirkuszfesztivál bronz díjasai, a White Ghotic,

ugródeszka akrobaták, akik elképesztő ugrásokkal és több fordulatos szaltókkal teszik izgalmassá lélegzetelállító produkciójukat, azaz a Trio Gents,

a villámgyors átöltözés mesterei a többszörös nemzetközi cirkusz és varieté fesztivál díjnyertesei, Szebasztián és Krisztina,

káprázatos kosztümök és revű tollakban a Budapest Varieté tánckara ,akik még látványosabbá teszik a vegasi show világát,

illetve Jace Dean dél afrikai énekes, aki csodálatos hangjával életre kelti vegasi show varázsát.

A varieté műfajához híven az előadásra asztal mellé is lehet jegyet váltani, ebben az esetben egy vacsorára is befizetünk, de ha csak a látvánnyal szeretnénk jól lakni, azt is megtehetjük. A Vegas a Show című előadás hat alkalommal látható hazai és nemzetközi varieté és revü művészekkel, látványos koreográfiákkal és kosztümökkel, tollakkal ékesített táncosokkal és egy kellemes hangú énekessel színesítve.

Az előadások dátumairól és a fellépőkről a Budapest Varieté oldalán tájékozódhat.