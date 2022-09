A rasszista botrányt túlélt Golden Globe-díj-átadó visszatér a képernyőkre

Az elmúlt időszakban maximum botrányaitól volt hangos a Golden Globe-díj-átadó. A legutóbbi gálát a sztárok és a tévécsatorna is bojkottálta, amitől egy nívósnak semmiképp nem nevezhető, zárt körű eseménnyé törpült a rendezvény. Tom Cruise például korábban megnyert díjait tiltakozásul visszaadta.

Ám jövő év elején, január 10-én visszatér a Golden Globe-díj-átadó a tévéképernyőkre – olvasható a díjakat osztó szervezet honlapján.

A Golden Globe-díjakat a Hollywood Foreign Press Association, azaz a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetsége (HFPA) osztja ki minden évben. A Los Angeles Times 2021-ben megjelent riportja irányította rá az emberek figyelmét arra a tényre, hogy a

HFPA 87 tagja között egyetlen fekete bőrű személy sincs.

Ám nemcsak diszkriminatív gyakorlata miatt nyílt ki a hírességek zsebében a bicska, hanem egyre több olyan történet is napvilágot látott, amelyek miatt a szervezet etikai szempontok szerint is megkérdőjelezhető. Felvetődött az adócsalástól kezdve megvásárolt díjig elég sok problémás ügy. Tom Cruise mellett többek között Scarlett Johansson és Mark Ruffalo is felszólította a filmeseket, hogy ne vegyenek részt a Golden Globe-on, amíg lényegi változások nem történnek a HFPA-n belül.

Azóta a HFPA elég sok mindent tett, hogy feledtesse az elmúlt évek botrányait, és megítélésben visszakerüljön az Oscar után legrangosabbnak számító díjátadó megítélésére. A szervezet átszervezte magát, tagságuk is átalakult, valamint olyan reformokat vezetett be, amelyek célja, hogy visszaszorítsa azokat a fajta etikátlan viselkedéseket, amelyek miatt a csoportot régóta kritizálják.

A HFPA új tagokat vett fel, köztük hat fekete bőrű újságírót is, ezenfelül pedig több mint száz olyan személlyel bővítette a szavazók listáját, akik nem tagok, de a díjak kiosztásában szavuk van. Így szavazótestületük most 52 százalékban nő, 19,5 százalékban latin, 12 százalékban ázsiai, 10 százalékban fekete és 10 százalékban közel-keleti.

A botrányos magyar

A HFPA egyetlen magyar tagja Návai Anikó, akinek tavalyi éve összecseng a Golden Globe megítélésével, ugyanis az újságíró lebukott, hogy a Nők Lapjában exkluzív anyagként közölt Scarlett Johansson-interjúja valójában plágium.

A szerző más anyagokban megjelent idézetekből készített saját cikket, mindezt a források megemlítése nélkül. A botrány következtében a Nők Lapja kirúgta a filmes körökben ismert magyar újságírót.

A 2023-as díjátadó jubileumi lesz, így – mondhatni – még jókor eszközölték a változtatásokat. Ugyanis a gála január 10-én visszatér a képernyőre, és a 80. Golden Globe-ot már újra élőben közvetíti az NBC és a Peacock.

(Borítókép: Golden Globe-díjak a 79. Golden Globe-díj-átadó előtt 2022. január 9-én. Fotó: Emma McIntyre / Getty Images for Hollywood Foreign Press Association)