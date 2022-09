Megkérték, hogy ne politizáljon, visszautasította a Junior Prima Díjat Vilmányi Benett

A díjjal azokat a harminc év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén öt színművész – Barta Ágnes (Nemzeti Színház), Benedek Dániel (kaposvári Csiky Gergely Színház), Hartai Petra (Budaörsi Latinovits Színház), Koltai-Nagy Balázs (Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház) és a jelenleg szabadúszó Vilmányi Benett – érdemelte ki az elismerést.

Ám Vilmányi Benett, aki a színpadra lépve megköszönte az elismerést, nem vette át a díjat személyes nézeteire hivatkozva – írta meg a Színház Online.

A fiatal színész nem azzal a céllal ment el a díjátadóra, hogy visszautasítsa az amúgy pénzjutalommal is járó elismerést, ám beszámolója szerint színpadra lépése előtt megkérték, hogy beszédében ne politizáljon. Vilmányi állítása szerint mindössze két mondattal készült a díj átvételére, ám egyik sem volt mentes a politikától, hiszen véleménye szerint

művészetről nem lehet politikamentesen fogalmazni.

Ezek után lehiggadni sem volt ideje, így pontosan annak ellenkezőjét tette, amire állítólag kérték. Beszéde többek között arról szólt, hogy a politika és a kultúra összetartozik, majd bejelentette, hogy lemond a díjról, annak dacára hogy egyébként nagyon kevés pénzért dolgozik – derül ki a Telex beszámolójából, akiknek sikerült elérniük a színészt.

A zsűri sajnálja

A Junior Prima Díjat odaítélő hattagú zsűri tagjai: Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos, Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója, Oberfrank Pál színész-rendező, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Orlai Tibor színházi producer és Rudolf Péter színész, a Vígszínház igazgatója.

Az Index felkereste Orlai Tibort, aki kérésünkre elmesélte, hogy a zsűri többi tagjával már bent ültek egy teremben, amikor Vilmányi Benett belépett, így nem tudja, pontosan mi történhetett, a színész kivel találkozott, és mit mondhattak neki.

Azt feltételezem, hogy a nagy rohanás közben valamit félreértett. A nagy presztízsű Junior Prima Díjat hosszú évek óta ítélik oda fiatal, tehetséges művészeknek, nagyon fontos leszögezni, hogy ez független, szakmai díj. Benett sugárzó tehetségű alkotó, ez nem kérdés, a zsűri pedig teljesen egyhangúlag döntött személyével kapcsolatban. Ám mint sok művész, ő is rendkívül érzékeny, így a sebezhetősége is nagyfokú.

Oberfrank Pál sem tudja, mi történhetett, de nagyon bántja a kialakult szituáció. Szerinte nagyon sok tehetséges fiatal van az országban, és idén úgy ítélték, hogy Vilmányi legyen az egyik, aki átveheti ezt az elismerést. Úgy fogalmazott, hogy mérhetetlenül szomorú a történtek miatt, mert így, hogy a fiatal színész lemondott a díjról, valaki mástól vette el a lehetőséget, aki lehet, hogy jövőre már túlkorosnak számít.

Vilmányi Benett 1994-ben született. Tizennégy évesen Sopsits Árpád A hetedik kör című filmjének főszerepére választották ki, ennek hatására pedig dráma szakos gimnáziumba jelentkezett. Később a Színház- és Filmművészeti Egyetemre járt Zsámbéki Gábor osztályába, ahol 2018-ban végzett. Gyakorlati évét a Radnóti Színházban töltötte, majd 2018-ban oda szerződtették. 2020-ig volt a színház tagja, jelenleg szabadúszóként dolgozik.

Szerepelt az HBO egyik itthoni sikersorozatában, a Terápiában, de láthattuk a Korhatáros szerelem és az Egynyári kaland című produkcióban is. Színházban nemrég mutatták be Kovács Dániel Ambrus rendezésében a Fajankó című előadást a Jurányi Házban. A Füge Produkció és szegedi Maszk Egyesület közös előadása egy magyarországi kisközségben játszódik, és a mai harmincasok problémáit veszi górcső alá. A darab egy karácsonyi vacsora előkészületeibe avat be, ahol a családtagok különös titkokat rejtegetnek, és felszínre törnek a gyermekkori traumák.

(Borítókép: Vilmányi Benett Shawn szerepében Branden Jacobs-Jenkins Gloria című színdarabjának próbáján a Radnóti Színház Tesla Loft termében 2019. március 4-én. Fotó:Koszticsák Szilárd / MTI)