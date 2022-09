Hogyan semmisítették meg Új-Zélandon a magyar zenész fokhagymáját?

Valószínűleg senki sem tud úgy sztorizni, mint a népzenészek, akik bejárták a világot, és mindenhol találtak magyarokat – vagy olyan angolokat, új-zélandiakat, hollandokat, akik rajonganak a magyar népzenéért. Közülük is kiemelkedik szórakoztató történeteivel Hamar Dániel, akit az arútluK vendégeként a 2022. október 6. és 8. közötti első Muzsikás Fesztiválról is kérdeztünk, amelyen tuvai torokénekesek is fellépnek.