Az Operaház spórol, de két különleges koncertre azért sor kerül

A Magyar Állami Operaház minden év szeptemberében különleges koncerttel ünnepli meg zenekara születésnapját: bár a rezsiköltségek megnövekedése miatt az Opera is takarékoskodni kényszerül, az ünneplés idén sem marad el, amikor az együttes fennállásának 185. évfordulójáról emlékeznek meg. A zenekar elődjét, a hajdani Pesti Magyar Színház, majd Nemzeti Színház zenekarát Erkel Ferenc alapította 1837-ben.

Az idei ünnepi hangverseny egyben a 2022-2023-as Mítosz & történelem című tematikus évad nyitókoncertje is, amelynek műsorán kizárólag olyan magyar szerzők alkotásai szerepelnek, akik valami módon a mítoszhoz vagy történelemhez köthetők. Az OPERA Zenekart az esten Kocsár Balázs, az OPERA főzeneigazgatója vezényli.

A koncertet Liszt Ferenc két műve keretezi. A nyitány a Prométheusz, amit Herder A láncaitól megszabadított Prométheusz című drámájának előzenéjeként komponált a szerző, majd később önálló szimfonikus költeményként is megjelent. Zárásként pedig a Tasso – Panasz és Diadal (Lamento e Trionfo) című alkotást hallhatja közönség, amely Torquato Tassónak (1544-1595) állít emléket. A reneszánsz itáliai költő munkássága és tragikus sorsa sok művészt megihletett, életéből Goethe drámát is írt. Liszt eredetileg a német író születésének századik évfordulója alkalmából a weimari színházban megtartott előadáshoz tervezett nyitányt írni, ami végül igencsak nagyszabású szimfonikus költeménnyé nőtt, és a költőhős emberi és művészi kiteljesedését dolgozza fel.

Ezrek szimfóniája

Az OPERA 185 koncert emellett két 21. századi művet is tartogat a közönség számára: Kocsár Miklós Concerto lirico című darabját Szűcs Máté 2001-es diplomakoncertjére komponálta, a világszerte ismert brácsaművész most több mint két évtizeddel az ősbemutató után ismét szólistaként szerepel az előadásban. Szűcs hét éven át volt a Berlini Filharmonikusok első szólóbrácsása, de számos világhírű zenekarban is dolgozott. Ezt követően kerül sor Hollós Máté A mítosz születése című szimfonikus költeménynek ősbemutatójára, amelynek poézise, kidolgozottsága minden bizonnyal a közönség körében is tetszést arat majd.

2020 őszén tűzte ki célul a Magyar Állami Operaház azt a vállalását, hogy minden év október 1-jén, a zene világnapja alkalmából előadja Mahler monumentális VIII. „ezrek” szimfóniáját. Az Eiffel Műhelyház mozdonycsarnoka után idén a Magyar Állami Operaház ad helyszínt a rendkívüli eseménynek, amelyen Sümegi Eszter, Létay Kiss Gabriella, Szemere Zita, Szántó Andrea, Meláth Andrea, valamint Horváth István, Haja Zsolt és Palerdi András éneklik a szólista szerepeket, a Magyar Állami Operaház Zenekarát, Énekkarát (karigazgató: Csiki Gábor) és Gyermekkarát (karvezető: Hajzer Nikolett) pedig Hamar Zsolt, Pannon Filharmonikusok és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar korábbi zeneigazgatója dirigálja. Mahler VIII. szimfóniáját, amely a kantátától az oratóriumig számos műfajt foglal magába, a zenetörténetben korábban soha nem látott méretű apparátusra írta.