88 éves korában meghalt Louise Fletcher Oscar- és Golden Globe-díjas amerikai színésznő. A művésznő a franciaországi Montdurausse-ban található otthonában hunyt el. Halálát családja jelentette be a Deadline-nak David Shaul ügynökén keresztül. Halálának okát nem közölték, ügyvédje szerint álmában lelte a halál.

Nevét leginkább a Száll a kakukk fészkére című filmből ismerhetjük, ahol Ratched nővért játszotta. Alakításával elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscart, továbbá a legjobb női főszereplőként BAFTA-díjjal és ugyanebben a kategóriában Golden Globe-díjjal is megjutalmazták. Audrey Hepburn és Liza Minnelli után volt a harmadik olyan színésznő, aki egyazon szereppel mindhárom filmes díjat megszerezte.

Miután a film meghozta neki a sikert, több szerep miatt is megkeresték, így játszott Az ördögűző 2. – Az eretnek, az Agyhalál, a Volt egyszer egy Amerika, a Tűzgyújtó, valamint a Kegyetlen játékok című filmben is. 1993 és 1999 között visszatérő szereplőként a Star Trek: Deep Space Nine című sci-fi-sorozatban is játszott.

