Hivatalos ajánlás: a nézők által termelt hővel fűtenék fel a művelődési házakat

Hivatalos szakmai ajánlás jelent meg pénteken a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) honlapján, amelyben olyan dolgokat javasoltak a művelődési házaknak, mint hogy „a nézők által termelt hőt” is hasznosítani kell az épületek felfűtésében.

Az NMI által kiadott, a honlapjukon elérhető ajánlást „Az energiaválság hatásainak mérséklésére” címmel adták ki, és a a művelődési házaknak, kultúrházaknak, címezték. Az ajánlás elején azt írták, hogy „az energiaválság hatására várható áremelkedéseket átgondolt, hiteles adatokra épülő fogyasztáscsökkentéssel kell” ellensúlyozniuk, és ennek jegyében állították össze a dokumentumot.

Az egyik lehetőség szerintük az, hogy az „alapvető szolgáltatási kérdésekre” adhatnak „ racionális válaszokat” a művházak. Erre hozzák fel példaként azt, hogy csökkenteni lehet a nyitvatartást, valamint hogy a munkatársak a feladatok egy részét otthon munkavégzésben is elvégezhetik. A másik lehetőség, amelyet említenek, hogy a művelődési házak bizonyos beruházásokkal, energetikai fejlesztésekkel (napelem-telepítés, nyílászárók cseréje stb.) csökkentsék a terheket.

AZ igazán érdekes felvetések azonban a harmadik javaslatcsomag alatt szerepelnek, amely a „napi működési változtatások” címet kapta.

Ez alatt a pont alatt olvasható az a felvetés, miszerint „a nézők által »termelt« hő” is segíthet a téli rendezvényeknél, „ha jól választjuk ki a termet, és a szervezéssel teltházat csinálunk”.

Eleinte hűvös lesz, de azután a közönség »beleheli a teret«

– írták erről, majd azt is hozzáfűzték, hogy ilyenkor azért az oxigén-utánpótlásra jobban oda kell figyelni.

Az ajánlásban számos más javaslatot is tettek még, többek közt arra vonatkozóan is, hogy a rendezvényeket – ha lehet – tartsák olyan más állami intézményekben, amelyeket amúgy is fel kell fűteni (például az iskolákban vagy az önkormányzati hivatalokban).

(Borítókép: Ujvári Sándor / MTI)