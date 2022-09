47 éve alagúton át szökött Nyugatra, ma csillag őrzi nevét a hollywoodi járdán

Csupó Gábor az az animációs műfajban, mint Chuck Berry volt a rock and rollban. Ő Mr. Animation. Az ötszörös Emmy-díjas polihisztor – hiszen zenészként, producerként, élőfilmes rendezőként, sőt még séfként is hírnevet vívott ki magának – most, szeptember 29-én ünnepli hetvenedik születésnapját. Az évfordulót egybekötötték a róla szóló életrajzi könyv MOME-n tartott díszbemutatójával, továbbá kedden vette át kinevezését a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára.