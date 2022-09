Könyv és film – barát vagy ellenség?

A rendezvényen bemutatkoznak A Hópárduc felesége – Életem Erőss Zsolttal című kötet és a hazai mozikban most debütáló Magasságok és mélységek nagyjátékfilm alkotói.

Révész Szilvia A Hópárduc felesége – Életem Erőss Zsolttal című életrajzi kötete Sterczer Hildával, a közismert hegymászó özvegyével készült interjú során járja körül két ember történetét, majd a gyász, a hitválság, az elengedés folyamatába, tanulságaiba is engedi bepillantani az olvasót.

Az említett kötet ihletéséből született Csoma Sándor – a hazai mozikban debütáló – Magasságok és mélységek című nagyjátékfilmje, Trill Zsolttal a főszerepben. A premierre a Harmat Kiadó gondozásában a kötetből egyedi kiadás készült filmes borítóval, a rendező előszavával, a főszereplő, Pál Emőke és a producer, Sümeghy Claudia gondolataival.

Mind a kötet, mind a belőle készült film fontos témát jár körül. Ahogy erről Csoma Sándor, a film rendezője fogalmazott:

Mivel továbbra is egyfajta tabutéma a kultúránkban a gyász, aminek viszonylag kevés filmes és irodalmi feldolgozása létezik, kifejezetten fontosnak és értékteremtőnek találom a róla való kommunikációt. Mindenki többször is találkozik vele élete során, mégsem vagyunk képesek megfelelően reagálni sem érintettként, sem kívülállóként. A gyász nehézségeiről, a gyászfeldolgozás folyamatáról pontosan és inspirálóan beszél Sterczer Hilda története. Ahogyan Zsolt a lábamputációja utáni mélységből jutott fel a legnagyobb magasságokig, úgy Hildának a férje halála okozta megsemmisülésből sikerült végül talpra állnia. Rendkívül elgondolkodtató ennek az asszonynak a kálváriája, és tiszteletreméltó az ereje, amely a legnehezebb pillanatokban is kisegítette őt.