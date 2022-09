Puszikényszerítés, rugdosás és pofon – újabb tanítványok vallottak volt oktatójuk ellen

Még tavasszal került nyilvánosságra a Thália Tanoda több mint húsz tanulójának beszámolója alapján írott cikk a hvg.hu oldalán. Az írás az intézmény egyik volt tanárának megkérdőjelezhető viselkedéséről szól. A tanúk beszámolóit most újabb 13 volt tanítvány története egészíti ki, akik már nemcsak a Thália Tanodában, hanem a Gór Nagy Mária Színitanodában, a Pesti Magyar Színiakadémián vagy a Színház és Film Intézetben tanultak a kaszkadőrként is ismert mozgástanártól.

2022 áprilisában 24, egymástól független tanú számolt be a HVG újságírójának egyik volt Thália Tanodá-s tanáruk megkérdőjelezhető viselkedéséről. A történetek többek között nyilvános fenékméregetésről, rendezői utasításra végrehajtott vetkőzésről, testsúlyra tett állandó megjegyzésekből kialakuló testképzavarról, étkezési zavarokról, kiskorú szexuális tárgyiasításáról és ölbe kényszerítésről szóltak.

A tanár és a megszólalók nevét, bár az eredeti cikk használja, sem tavasszal, sem pedig most nem írjuk le, mivel folyamatban lévő ügyről van szó, amivel kapcsolatban jogerős ítélet még nem született.

Most újabb, a tanár 13 volt tanítványának beszámolója jelent meg a hvg.hu-n. Az előző történetekkel összecsengő esetek már nem csak a Thália Tanoda (aminek semmi köze sincs a Thália Színházhoz), hanem a tanár egyéb munkahelyeiről, köztük a Gór Nagy Mária Színitanoda, a Pesti Magyar Színház stúdiója és a Színház és Film Intézet falain belülről származnak.

Beszámolók és egy elmaradt tárgyalás

Bár a cikkek összesen 38, egymást részben nem ismerő személy több évtizedből származó, egybehangzó vallomásából állnak, a tanár mindent tagad, és becsületsértés miatt feljelentette az ügyet kiállásával elindító egykori tanítványát, aki harmadmagával, 21 tanúval rendőrségi feljelentést tett a tanár ellen.

Úgy volt, hogy a becsületsértési ügyben 2022. szeptember 26-án hirdetnek ítéletet. Ám a hvg.hu beszámolója alapján a tanár a kitűzött időpont előtt húsz perccel betelefonált a bíróságra, hogy Covid-gyanúsnak érzi magát, így a tárgyalást decemberig elnapolták.

A mostani beszámolók, hasonlóan a tavasziakhoz, széles skálán mozognak, a fizikai bántalmazástól a szexuális zaklatáson át a megalázásig.

Az egyik sértett arról számolt be, hogy a tanár egy órán megrúgta.

Egy olyan mozdulatsort kellett elvégezniük mozgásórán, amelyben az egyik fél feküdt, a másik állt, és utóbbi egy bukfenccel indítja el a mozgássort. A sértett a földön feküdt, ám a partnere nem érkezett egyből. A tanár odalépett hozzá, és kérdőre vonta, miért csak fekszik, miért nem csinálja a gyakorlatot. Beszámolója szerint itt válaszolt, hogy várja a partnerét, ám a kérdés meg lett ismételve, ahogy a válasz is, amire a tanár állítólag erőből belerúgott.

A volt tanuló ennél a pontnál kiment a teremből, majd miután megnyugodott, visszament az öltöző kulcsáért. Ám amint ezt megtette, a tanár kiütötte a kezéből a kulcsot, majd a sértett visszaemlékezése szerint

tiszta erőből nekivágott a bordásfalnak. Megragadott, és torka szakadtából üvölteni kezdett, hogy mit képzelek, ki vagyok én. Egy pillanatra elengedett, hogy felemelje az öklét, mire én kaptam az alkalmon, és az igazgatói irodába rohantam.

Leckék és órák

Egy másik kirívó történetről szintén egy volt fiú tanítvány számolt be. Visszaemlékezése szerint az egyik órájukon a színpadi pofon volt a tananyag.

Kihívta az egyik osztálytársamat, és bemutatta rajta, hogy kell úgy pofont adni, hogy az látványos legyen, de fájdalmas nem. Aztán kihívott engem, és azt mondta, ha viszont így adunk pofont, az tényleg fájni fog. És lekevert egy hatalmasat. Majd visszaküldött a helyemre, mintha semmi sem történt volna. Nagyon fájdalmas, de még annál is megalázóbb volt.

A tanár több volt tanítványa számolt be rendszeres megalázásról, amikor a férfi gúnynevekkel illette őket, külső jegyeikre tett megjegyzéseket, és ezeket rendszerint az osztály előtt, nyilvánosan.

Az egyik nyilatkozó lány arról számolt be, hogy a tanár rendszeresen puszit kért a diákjaitól, néha retorzióként. Amikor egyszer elkésett, neki is meg kellett puszilnia a férfit, amit meg is tett, majd rohant a helyére. Igen ám, de a tanár visszahívta, hogy nem így kéri.

Széttárta a lábát, odamutatott maga elé, mintha valami kutya lennék, és azt mondta, így adjak puszit.

Egy volt diák arra emlékszik vissza, hogy amikor a tanár sokadik, a testsúlyára tett megjegyzése után vette a bátorságot, hogy megvédje magát a bántásoktól, és kiálljon amellett, nincs semmi baj az alakjával, a tanár az óra kellős közepén, mindenki előtt úgy felelt:

Nem azt mondom, hogy nem basználak meg, hanem azt, hogy ez színpadra sajnos kövér.

A nyilatkozók többsége arra is kitért, hogy bár megszenvedték a tanár óráit, szakmailag sokat tanultak tőle. Viszont vannak, akiknek a mai napig tartó traumákat okoztak a „leckék”. Az egyik megszólaló, aki mára többgyerekes anyuka, a HVG újságírójának nyilatkozva az interjú közben elsírta magát. Állítólag hiába dicséri sokat a férje, hogy mennyire jól néz ki több szülés után is,

úgy érzem magam, mintha száz kilós lennék, a tükörben egy bálnát látok. Hányok magamtól.

Az elmondott esetek szinte mindegyikében közös, hogy az esetek bár nagy nyilvánosság előtt történtek, a tanúk a legtöbb esetben nem szólaltak fel az áldozatok érdekében. Részben, mert tartottak attól, hogy ők lesznek a következő kipécézettek, részben, mert elhitették velük, hogy a tanár által képviselt stílus a szakmai fejlődésüket szolgálja, illetve azért, mert a bántalmazás lélektana ilyen: az áldozatok vagy a tanúk sokszor gyakorlatilag elveszítik cselekvőképességüket.

Folyamatban lévő ügy

A Színház és Film Intézetnél a tanár a mai napig oktat. A nyilatkozók közül többen is állították, hogy az intézmény diákjaként jelezték az iskola akkori igazgatójának, Csányi Jánosnak a problémákat, azonban ennek ellenére semmiféle retorzió nem érte ezért a tanárt.

A HVG felkereste a tanodát, ahol azt a választ adták kérdéseikre, hogy mivel még folyamatban van a tanár elleni feljelentés és az általa indított becsületsértési eljárás is, nem kívánnak nyilatkozni, és csatolták egy korábbi közleményüket, amelyben azt írták:

A vizsgálat lezárásáig, illetve a bírósági ítélet megszületéséig a magunk részéről nem tartjuk helyesnek az ügy médiában továbbvitelét. Iskolánknak egyaránt azonosulnia kell tanulói és tanárai érdekeivel. A mi feladatunk az oktatás.

Úgy gondolják, hogy a tanár magas szakmai mércéje és szigorúsága közismert, ám amennyiben átlépte a határokat, jogi értelemben is felelnie kell. Viszont ha nem, akkor szerintük a Thália Tanoda tanulói egy neves mestertanár ellen indítottak lejáratókampányt.

A ténymegállapítás a rendőrség, az ítélkezés a bíróság feladata. Intézményünk nem kíván előzetes véleményt formálni egy folyamatban lévő vizsgálatban és bírósági peres ügyben.

