Idén a brit Sky Arts Romeo&Juliet filmje nyerte a Velencei TV Fesztivál – VENICE TV AWARDS 2022 Performing Arts – kategóriájának szárnyas Arany Oroszlánját, ám a díj jelöltjei között végzett Keller András és a Concerto Budapest – Szabó Stein Imre által rendezett – koncertfilmje is, a Kárpát Rapszódia.

Az alkotók tájékoztatója szerint a két évvel ezelőtti világsiker, az Arany Oroszlán elnyerése után szinte lehetetlennek tűnő volt az újabb elismerés a világ egyik legjelentősebb televíziós fesztiválján, ahol idén a Kárpát Rapszódiát 27 ország legjelentősebb televíziós és filmgyártói által nevezett több száz alkotása közül az HBO Max, a BBC és az ORF szuperprodukciójával együtt díjazták Arany Oroszlán-jelöléssel.

Keller András és Szabó Stein Imre rendező, valamint a Concerto Budapest két egész estés koncertfilmje így két év alatt már négy nagy nemzetközi filmes-televíziós díjat nyert.

A film idén májusban már megnyerte a New York Festivals TV & Film Awards ezüst trófeáját, a Silver Towert,

két éve pedig éppen a zenekar korábbi koncertfilmje hozta el a Velencei TV Fesztivál fődíját.

A többek közt Weinberg 21. Szimfóniáját felvonultató koncertfilm két éve a Velencei TV Fesztivál – VENICE TV AWARDS 2020 –, a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál televíziós testvére, Performing Arts kategóriájának szárnyas Arany Oroszlánnal díjazott győztese lett. A Concerto Budapest és a Kremerata Baltica, Keller András, Gidon Kremer nevével jelzett és Szabó Stein Imre által rendezett koncertfilm szintén a MEZZO TV-n debütált.

Tavaly a szintén komoly presztízzsel bíró bronz Lovie Awardot és a közönségdíjat a film rendezője, Szabó Stein Imre vehette át a Londonból közvetített virtuális díjátadón, ahol az év legjobb, európai digitális alkotásait díjazták és ünnepelték.

Komoly-, nép- és világzene

A Kárpát Rapszódia a Keller András zeneművészeti koncepciója alapján megvalósuló, Szabó Stein Imre által rendezett Concerto Budapest, Snétberger Ferenc, Roby Lakatos, Homoky Gábor és az Old Sounds közös koncertjéből készült egész estés fekete-fehér film. A MEZZO TV 2021 karácsonyi ünnepi programjában mutatta be, zajos sikert aratott az idén 65 éves, a világ egyik legjelentősebb televíziós versenyének számító New York Festivals TV & Film Awardson.

A klasszikus szimfonikus és a magyar és cigány nép- és világzenét egyedülállóan ötvöző, szerény költségvetésű Kárpát Rapszódia jelenleg a MEZZO TV-n tekinthető meg.