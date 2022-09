Demeter Szilárd a magyar zene és popkultúra szolgálatába állítaná a Petőfiket

Voltaképpen mi történt a Petőfi TV-vel, a Petőfi Rádióval, és miért?

Ha jól emlékszem, tavaly létrejött egy együttműködési megállapodás a Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) és a közmédia között arról, hogy az ajtón kopogtató Petőfi-bicentenáriumban dolgozzunk együtt. Ez leginkább a Petőfi TV-t, a Petőfi Rádiót, a Petőfi Kulturális Ügynökséget és a Petőfi Irodalmi Múzeumot érintette.

Az utóbbi kettőt ön vezeti.

Perszonálunióban. Tehát elindult az együttműködés, a Petőfi Rádió az A38 Hajóra költözött, a tévét addig is onnan szerkesztették. Tehát egy helyre koncentráltuk a tartalomgyártást. Az volt az elképzelésünk, hogy a közös programcsomag találkozik a hajón.

Nem vált be?

A munka során kiderült a közmédia és számunkra is, hogy bármennyire is egy követ fújunk, olyan belső kommunikációs párhuzamosságok jelentkeztek, amelyek inkább akadályozták, mintsem segítették volna az ügy előrehaladását.

Bement, de más jött ki

Ez mit jelent?

Olyasmire gondolok, hogy valamiben döntöttünk, az be is került a közmédia rendszerébe, ám mire kijött, már nem az volt, mint ami bement. Hasonló átváltozások történtek a PKÜ rendszerében is, és egyre gyakrabban csodálkoztunk, hogy nem az lett az egészből, amiről egy héttel korábban közösen döntöttünk. De ez valahol érthető, mindkét rendszer a saját logikája szerint működik.

Milyen megoldást találtak?

A kommunikációs és rendszerlogikai nehézségek feloldására az a megoldás született, hogy a Petőfi-bicentenárium eseménysorozata üzenetének minden rétegét hatékonyabban tudjuk átadni, ha a közmédia külsős gyártásban a Petőfi Média Grouppal készítteti el a Petőfi Rádió és TV tartalmait.

Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy a Petőfi Kulturális Ügynökséghez tartozó Petőfi Média Group fogja gyártani a Petőfi Rádió és TV tartalmait?

Igen.

Ezt azt is jelenti tehát, hogy mindkét médium továbbra is funkcionál?

Igen, a közmédia csatornájaként. A Petőfi Rádió és a Petőfi TV megrendeli tőlünk a tartalmakat, és mi legyártjuk azokat.

Tehát a rádió és a tévé továbbra is az MTVA-hoz tartozik, de a tartalmakat a Petőfi Média Group gyártja le?

Igen.

Csábítás, nincs kényszer

Mi lesz azokkal a szakemberekkel, akik a Petőfi Rádióban és TV-ben dolgoznak?

Többségüket átvesszük, főként a tartalom-előállító részlegek munkatársait. Tehát akik háttéremberként, szerkesztőként, műsorvezetőként dolgoztak, a továbbiakban a Petőfi Média Groupnál folytatják a munkát. Már aki akar jönni, nem kényszer.

Mi változik?

Az átadás-átvétel folyamata zajlik, tehát ebben a szakaszban az adásbiztonság a legelső szempont. Közben elkezdjük finoman áthangolni a tévé és a rádió koncepcióit, és október közepéig letesszük a vezetőség asztalára azokat a műsorterveket, amiket majd jóváhagynak a jövő év első félévére.

Milyen változásokra számíthatnak a nézők és hallgatók?

Ebben a pillanatban csak azt tudom erről elmondani, amit vágyvezérelt irányelvként megfogalmaztam a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Petőfi Média Group vezetői számára. Úgy gondolom, hogy a Petőfi-bicentenárium óriási lehetőség arra, hogy visszacsábítsuk a saját kultúránkba a befogadókat. A magyar reformkor a modern magyar kultúra megszületésének kora. Arról a kultúráról beszélnünk, ami a XIX. században erősödött nemzetivé, és ami a vérzivataros XX. században is képes volt megtartani a nemzetet két világháború és két diktatúra ellenében is.

Konkrétabb tervek?

Ezeken túl a magyar popkultúra megerősítésének szándéka az, ami igen konkrét. Az volt a tárgyalás egyik tétje, hogy amikor a különböző, kereskedelmi és állami tulajdonú adóknál feljebb akartuk tolni a magyar zenék arányát, akkor a tulajdonosok azt válaszolták, hogy bizonyos szintnél feljebb nem lehet, mert elkapcsolnak a hallgatók, tehát értéktelenebbé válik a reklámidejük. Ezt én sohasem akartam elfogadni, ám mivel ők látják a számokat, kénytelen voltam becsületszóra elhinni, hogy ez így működik.

Most viszont nem kell figyelembe vennünk az ilyenfajta, a reklámozók érdekeit túlzottan figyelembe vévő szemléletet.

Azt kértem a leendő irányítóktól, vezetőktől, hogy állítsák a magyar zene és a magyar popkultúra szolgálatába ezt a két csatornát.

A vezetőkről majd később

Tehát mindkét platformon a Petőfi Média Group gyártja a tartalmakat az ön intenciói alapján. Ön hivatalosan mije a PMG-nek?

A Petőfi Média Group a Petőfi Kulturális Ügynökséghez tartozik, az pedig a Magyar Kultúráért Alapítvány egyik cége. Én az alapítvány munkáját felügyelő kuratórium elnöke vagyok.

Marad is ez a felállás?

Igen, nem akarok főszerkesztő lenni. Megvannak az erre alkalmas szakemberek, én a kuratórium elnökeként az irányvonalakat tudom meghatározni számukra.

Még mindig nem értem pontosan a konstrukció anyagi hátterét. Segítene?

Továbbra is az állam biztosítja. A közmédia, ahogy eddig, továbbra is kifizeti a Petőfi TV és Petőfi Rádió számára a bérleti díjat az A38 Hajón. A megváltozott felállás semmivel se kerül többe a közmédiának, mint eddig. Mi a saját forrásainkból egészítjük ki a gyártási költségeket. Tehát a továbbiakban két forrásból finanszírozódik a munka. Ezért is lehetünk kevésbé érzékenyek a reklámidőkre.

Melyik ez a két forrás?

A közmédia és a Magyar Kultúráért Alapítvány.

Ki lesz a tulajdonosa a Petőfi Rádiónak és TV-nek?

Továbbra is a közmédia, tehát továbbra is a közmédia által láttamozott anyagok mehetnek adásba.

Összefoglalva tehát: a Petőfi Rádió és Petőfi TV tulajdonosa továbbra is a magyar állam, a tartalmat a Petőfi Média Group állítja elő, a korábbi munkatársak többségét átveszik. Mi a helyzet a vezetőkkel?

Erről beszéljünk később.

(Borítókép: Demeter Szilárd 2022. augusztus 3-án. Fotó: Szabó Réka / Index)