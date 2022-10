Egy örök második lány története babzsákkal, focival és gitárszólókkal

Egy zenekarnak talán az indulás a legnehezebb. Meglelni saját hangját, közönségét, és közben nem feledni, miért is akar felállni azokra a bizonyos deszkákra. Ebben egy tehetségkutató lehet átok – és áldás is. A művészetet versenyeztetni abszurdnak tűnhet, mégis sok előadó választja ezt az utat, hogy lehetőséget kapjon megmutatni, mire is képes. Az ilyen versenyekből is van többféle, aki pedig nem akar tévés valóságshow-műsorokban szerepet vállalni, azoknak maradnak a szakmai versenyek.

Ebből az egyik legnagyobb hálózat itthon az Öröm a zene! sorozat. Kiemelt része a Fülesbagoly tehetségkutató, amely három helyszínen, Debrecenben, Budapesten és Martonvásáron gyűjti össze az ország legígéretesebb induló csapatait. Idén a martonvásári kör igazán erősre sikeredett, ennek a mezőnynek a nyertesével volt alkalmunk beszélgetni. A Herself nevű formáció énekes dalszerzője, Bakos Attila látogatott el az index stúdiójába.

Hosszú az út, de még milyen hosszú

A csapat magját alkotó testvérpár egyik fele megosztotta velünk, milyen is, amikor sokévnyi kemény munka után végre beérik a siker gyümölcse. Ebben a történetben van futball, gitárszóló, babzsák, és egy lány, akinek meséi visszaköszönnek a hangokban.

Jó nevet választani talán nem annyira fontos, mint ahogy elsőre tűnik, de a név mégis kötelez, ezt pedig a Herself nagyon is tudja. Az angol és magyar nyelven író zenekarnak a legfontosabb az alkotás, számukra mindent a dalok határoznak meg.

Az Öröm a zene! nagy döntőjében azonban kemény fába vágják majd a fejszéjüket.

A tehetségkutató-sorozat több mint húsz helyszín külön versenyeiből adódik össze. Minden helyen van zsűri, sikerlista, nyertes. Aki elhozza az első helyet, az automatikusan bekerül a budapesti nagy döntőbe, ezt 2022. október 8-án és 9-én tartják. Több mint húsz nyertes csapat ütközik meg, a cél a győzelem, és a vele együtt járó 3,5 millió forintos fődíj. A mezőny húzós, és senki sem enged, így izgalmas küzdelem vár a Herselfre is.

A beszélgetésben szó esik továbbá arról is, hogy:

milyen hosszú út vezet az első helyig az örök másodikról,

miben tud egy ilyen verseny segíteni egy feltörekvő bandáknak,

valóban lehet-e versenyeztetni a művészetet,

meddig lehet kutatni önmagunkban a tehetséget,

magyar dalszöveg, vagy angol,

honnan ered a motiváció,

fejben miként változik a zenéről alkotott kép kamaszkor és felnőttkor között,

hogy tartja fenn magát egy művész,

külföldön érvényesülni perspektíva vagy visszatartó erő?

(Borítókép: Bakos Attila. Fotó: Kaszás Tamás / Index)