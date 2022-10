Áprilisban jelent meg először a nyilvánosság előtt a Thália Tanoda több tanulójának vallomása, ami egykori oktatójuk megkérdőjelezhető viselkedéséről szólt. A tanítványok többek között nyilvános fenékméregetésről, rendezői utasításra végrehajtott vetkőzésről, testsúlyra tett állandó megjegyzésekről számoltak be.

Öt érintett számolt be a Partizánnak az őket ért abúzusról, amelyet egykori oktatójuk követett el ellenük a Thália Tanodában. Az egyik sértett, Hunyadi Emőke a műsorban elmondta, hogy ők öten különböző időszakokban tanultak az intézményben, és az egyetlen közös bennük az, hogy mindannyiójukat bántalmazta a tanáruk.

Raikovich Nóra, egy másik egykori tanuló arról számolt be, hogy az ő esetében szexuális zaklatásról nem volt szó, csak érzelmi és mentális terrornak volt kitéve.

Miért vagy ilyen kövér, miért nem diétázol, miért nem fogysz le?

Elmondása szerint az ilyen megjegyzések szinte mindennaposnak számítottak.

Abban mindannyian egyetértettek, hogy akkor azért nem szólaltak fel a bántalmazás ellen, mert a tanár jellemzően példát statuált azokkal, akik ezt megtették, ezért inkább csendben maradtak. Cserteg Borbála szerint nála ez olyan súlyos volt, hogy nem szólalhatott meg a tanár által rendezett darabokban, az oktató inkább egy fiktív szerepet hozott létre a lánynak, hogy az ne szólalhasson meg a színpadon. Majd hozzátette, hogy a volt tanáruk sok diákot hívott „karfiolseggűnek”.

Én felálltam, és eljöttem

– mondta Czine Eszter, aki megpróbálta megbeszélni a konfliktust, de nem járt sikerrel. Beszámolója szerint a tanár gyakran egyik napról a másikra döntötte el, hogy mikor lesznek a próbák, ő azonban egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni az egyiken, ami lavinát indított el. Onnantól kezdve egyre hátrébb és hátrébb került a darabokban, egyúttal egyre több bántó megjegyzést is kapott.

Külön kiemelte, hogy miután az oktató megtudta, hogy a lánynak saját korabeli párja van, pedofilnak minősítette, és azt mondta, hozzá az érettebb korú férfiak illenek. Elmondása szerint ez volt az a pont, ahol már nem bírta tovább. Hozzátette, hogy a nagyobb koncentrációt igénylő feladatok után nem építő kritikát kapott, hanem olyan megjegyzéseket, hogy „béna vagy, kiállítalak, ellehetetlenítelek”.

Horváth Zsófia szintén mindennapos verbális abúzusról számolt be, de szerencséjének érzi, hogy felnőtt, kiforrott személyként érkezett a tanodába. Elmesélte, hogy a csoportjában volt egy lány, akivel a tanár fekvőtámaszokat csináltatott, míg a többiek dolgoztak. Valamint azt is elmesélte, hogy voltak olyanok is, akiket az oktatójuk nem volt hajlandó a nevükön szólítani, inkább férfineveket aggatott rájuk, és úgy szólította őket a továbbiakban.

Vele az is előfordult, hogy amikor vakbélgyulladás gyanújával kórházba került, sem a Thália Tanoda igazgatója, sem a tanára nem hitt neki, és bizonyítékot követeltek tőle arról, hogy valóban kórházban van. Elmondta, hogy az orvost sírva kérte, hogy ne műtse meg, mert be kell mennie a tanodába.

A műtét előtt az volt a legfontosabb problémám, hogy kérjek egy igazolást, amit el tudok küldeni másnap, amikor magamhoz térek

– fogalmazott Horváth Zsófia.

Társadalmi szintű változásra van szükség

Seszták Szidónia, az intézmény vezetője az egyiküket kártérítési perrel is megfenyegette, arra hivatkozva, hogy fizesse ki a következő havi tandíjat, holott a tanuló már korábban többször próbálta elérni az intézményvezetőt, hogy megbeszéljék a problémákat. Ezt követően felmondta a tanodával kötött szerződését személyi jogainak megsértése miatt.

Hunyadi Emőke az elsők között kereste fel Seszták Szidóniát a problémával kapcsolatban, és kérte az igazgatót, hogy rúgják ki a tanárt, aki nemcsak verbális, hanem fizikai erőszakot is alkalmazott.

Volt, hogy valakit a hajánál fogva húzott végig a termen egy másik tanár szeme láttára

– mesélte.

A többi sértett az ő fellépésére bátorodott fel, de úgy vélik, a probléma nem kizárólag ebben az intézményben jellemző, hanem a szakma egészében. Az adásban beszélő öt lány szerint felnőttként is nehéz volt elviselni az őket ért bántalmazásokat, és kiemelték, hogy a tanodának kiskorú tanulói is voltak, akiket szintén abúzus ért. Úgy vélik, fontos, hogy ebben a témában ne csak intézményi szintű változást érjenek el, hanem társadalmi szintű változást kell eszközölni. Hangsúlyozták, hogy az ilyen bántalmazásokról beszélni kell, és nem szabad csöndben maradni.

Ebben a cikkben szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is! Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)