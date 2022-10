Milyen termékeket vásárolunk 30 év múlva?

Az idei Budapest Design Week (BDW) programjai a virtuális és valós, személyes és közösségi találkozási terekre fókuszálnak. A fesztivál az építészetet és a designt összefonódó, egymást kiegészítő társterületekként mutatja be, amelyek együtt járulhatnak hozzá egy fenntarthatóbb, befogadóbb és élhetőbb épített környezethez.

Idén is a fesztivál nyitóestjén, október 6-án adják át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat. A díjazottakat és a kiemelt pályaműveket bemutató tárlat a BDW központi kiállításával párhuzamosan a Néprajzi Múzeumban lesz látogatható. A korábbi évekhez hasonlóan a 2022-ben kiállított alkotások is a hazai design kiemelkedő, innovatív eredményeit és a designmenedzsmentet kiválóan alkalmazó szervezeteket mutatják be.

Építészeti séták

A BDW központi kiállítása Találkozások terei – építészet és design címmel október 7. és 16. között lesz látható a fesztivál központi helyszínén, az új Néprajzi Múzeumban. A kiállítás építészeti és designstúdiókat egymás mellé rendelve vizsgálja a személyes találkozási szokásaink megváltozásának, közösségi tereink átalakulásának építészeti és designvonatkozásait. A tárlaton több alkalommal tárlatvezetést tart Sebestény Ferenc DLA építész, az idei fesztivál és a kiállítás kurátora.

Ezúttal is lesznek Nyitott Stúdiók: a program keretében öt építésziroda és öt designstúdió nyitja meg kapuit a látogatók előtt. A Minusplus építészeti és designstúdió például az általa tervezett épületeket, irodatereket egy sétára felfűzve ismerteti három budapesti helyszínen. Idén építészeti irodaként a Bánáti+Hartvig, a BORD Építész Stúdió, az Építész Stúdió és a Hetedik Műterem vesznek részt a programban. Mellettük a Hannabi, a Komok, az ONYX Műhely, a Plydesign, valamint a Neongrey designstúdiókat ismerhetik meg a látogatók.

A fesztivál első szombatján várja a családokat és gyerekeket a BDW Családi nap gyerekworkshopokkal, valamint tárlatvezetésekkel. A design week keretében megrendezett épületbejárásokon három építésziroda avatja be a látogatókat az épületek tervezésének folyamatába és műhelytitkaiba. A Néprajzi Múzeumban a Napur Architect, a Prezi irodaházában a Minusplus Stúdió vezet körbe, a Magyar Zene Házának Kreatív Hangterében pedig a Medence csoport tagjai, Gross András és Terebessy Tóbiás tartanak különleges túrát.

Spekulatív design

Idén is széles programkínálattal csatlakoznak a fesztiválhoz a partnerintézmények. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) spekulatív designkiállítása, A jövő tárgyai azt vizsgálja, milyen termékeket és szolgáltatásokat vásárolunk majd 30 év múlva; a Magyar Divat & Design Ügynökség (HFDA) szervezésében pedig a 360 Design Budapest a hazai és regionális formatervezési darabokat mutatja be.

A Határtalan Design kiállítás idén is a régió alkotóinak bemutatására fókuszál. A független design- és összművészeti rendezvénysorozat idén a V4-országok alkotóin kívül 16 ország több mint 160 alkotójának munkáit, ezen belül reprezentatív régiós és finn válogatást mutat be a Kiscelli Múzeumban október 2. és november 6. között.

A fesztivál stábja újra összeállította a Budapest Design Mapet, amelynek segítségével könnyen elérhetők a designboltok mellett a város legizgalmasabb designeseményei és -helyszínei. A térkép nyomtatott változata szeptember 15-től elérhető a város számos designüzletében. Az idei BDW keretében a fővároson kívül Sopronban, Szombathelyen és Pécsett is kiállítások, épületbejárások, családi és gyerekprogramok várják a látogatókat.