Itt hallgathatja meg Szakcsi Lakatos Béla utolsó, monumentális művét

Ahogy az Index is beszámolt róla, életének 80. évében meghalt Szakcsi Lakatos Béla zongoraművész, zeneszerző. Utolsó művét azonban, amelyet öt évig írt, még be tudta fejezni, és a bemutatóját is megérhette. A Tudás Fája elérhető és meghallgatható a mű honlapján.