Meghalt a világhírű countryénekes

90 éves korában meghalt Loretta Lynn, akinek a fájdalomról és szegénységről szóló szerzeményei a legkedveltebbek között vannak számontartva a countryzenei kánonban.

Lynn a Tennessee állambeli Hurricane Millsben lévő otthonában halt meg október 4-én, erről családja számolt be az Associated Pressnek. Lynn, aki egy kentuckyi szénbányász lányaként nőtt fel, azzal szerzett magának hírnevet a tengerentúlon, hogy dalokat írt az appalache-i nők életéről és szerelmi viszonyairól – írja róla a New York Post.

Úttörő volt a maga korában

Már négy gyermek édesanyja volt, amikor az 1960-as években beindult a karrierje. Ismert volt kirívó öltözködéséről, gyakran viselt hosszú, díszes és csillogó ruhákat, valamint bátran mert dalokat írni a szexről, a szerelemről, a megcsaló férjekről, a válásról, vagy akár a születésszabályozásról, amivel jócskán megelőzte a korát.

Ő volt az első nő, akit a műfaj két nagy díjátadóján is az év előadóművészének választottak, először 1972-ben a Country Music Association, majd három évvel később az Academy of Country Music.

A Country Music Academy az 1970-es években az évtized művészének választotta, 1988-ban pedig bekerült a countryzene Hírességek Csarnokába.

Az 1970-es Coal Miner's Daughter (Egy szénbányász lánya) című dalát az a tény ihlette, hogy egy kentuckyi faházban élte le gyermekkorát nyolc testvérével együtt, akiket szénbányász apjuk próbált eltartani, elég szerény körülmények között.