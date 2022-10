A norvég szupersztár ezúttal két lány után nyomoz

A Harry Hole-rajongóknak akut elvonási tüneteik voltak az utóbbi három évben, amióta a sorozat tizenkettedik opusza, a Kés 2019-ben kijött. Közben persze csillapították a szomjúságunkat olyan, cseppenként adagolt pótszerek, mint a 2020-as A birodalom, vagy két novelláskötet, A féltékenység-szakértő és más történetek, majd A Patkánysziget és más történetek, de ezek olyanok voltak nekünk, fanatikusoknak, mint amikor a whiskyért remegő alkesznek egy pohár alkoholmentes sörrel szúrják ki a szemét.

Na de most – ha lehet hinni a kiadótól kapott hírlevélnek – vége a hosszúra nyúlt böjtnek, 2023. május 25-én megjelenik a norvégul Blodmåne című krimi, ami az angol nyelvű keresztségben egyelőre két alternatív címet kapott. Az egyik a szó szerinti fordítás, a Blood Moon, a másik a Killer Moon, de – mint hamarosan kiderül – volt egy harmadik verzió is.

Először úgy tervezte a kiadó, hogy már 2022. augusztus 30-án kirukkol a Gyilkos holddal (még nem biztos, hogy ez lesz a magyar cím), de aztán jövő májusra tolódott a „grand opening”.

Szóval, 25 év telt el az első Harry Hole-regény, az 1997-es Denevérember megjelenése óta, és az időközben megjelent tizenkét könyv összesen 55 millió példányban kelt el világszerte, 300 millió norvég koronát hozva a konyhára a szerzőnek, ami jelen árfolyamon 12 milliárd forint.

És most kijön a tizenharmadik. Szerencsétlen szám? Aligha. A hírek szerint az egyik – ha nem a – legjobb lesz a sorozatban, minőségben vetekszik a Vörösbeggyel, a Kísértettel és a Hóemberrel, amelyeket maga a Mester is a legjobbaknak tart a tucatból.

A Véres hold – vagy Gyilkos hold, ahogy tetszik – nemcsak egy gyilkosság története, hanem a szerelemről, az érzésekről és az emberi kapcsolatokról is szól.

Valahogy úgy, ahogy valamennyi Nesbø-regény.

Ezek a dolgok, mármint a szerelem, az érzések és az emberi kapcsolatok roppant komplikáltak Harry számára – jelezte Nesbø a kiadó által küldött hírlevélben. – De nemcsak neki, hanem nekem is. A regényben Harry egyik nőismerőse arra panaszkodik, hogy nem boldog szingliként – de párkapcsolatban sem lenne az. Egy kicsit magam is ilyen vagyok. De végül is ez az egész nagyon egyszerű. Ha nem akarod a kapcsolatot, akkor engedd el. Ennyi.