Felkerült Ukrajna halállistájára a világhírű zenész

A zenész nemrég nyílt levelet írt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, amelyben arra szólította fel Oroszország vezetőjét, hogy hirdessen tűzszünetet, és kössön diplomáciai egyezséget Ukrajnával.

Most Roger Waters azt állítja, hogy ő maga is fenyegetésnek van kitéve Ukrajna részéről. „Ne felejtsék el, hogy rajta vagyok azon a halállistán, melynek létezéséről az ukrán kormány is tud” – jelentette ki a híresség a Rolling Stone-nak adott interjúban.

A Rolling Stone szerint Roger Waters egy olyan listára utal, amelyet egy ukrán szélsőjobboldali szervezet állított össze, és amely Ukrajna ellenségeit listázza.

Egy forrás szerint a dokumentum nem nevezhető halállistának, ahogyan azt a zenész sugallja, csupán „a bűnüldöző hatóságok és a különleges szolgálatok számára jelent információforrást”. Hozzátették, hogy a lista nemtetszést váltott ki Ukrajnán kívül, de Kijev egyelőre nem lépett az ügyben.

Roger Waters szavai nagy vihart kavartak

A Pink Floyd társalapítója korábban háborús bűnösnek nevezte Joe Biden amerikai elnököt. Waters a CNN munkatársával beszélgetett azokról a politikai nézetekről, amelyeket a rocklegenda felvállalt új, „This Is Not A Drill” című koncertkörútján, ahol Waters egy „Háborús bűnösök” című montázst is bemutatott, amit Joe Biden fotójával illusztrált.

Waters kijelentette, a mostani háború alapvetően a NATO akciójáról és reakciójáról szól. A zenész egyébként elítélte az orosz hadműveletet: bűnös hibának, egy gengszter cselekedetének nevezte, és azonnali tűzszünetre szólított fel.

Szavai nagy vihart kavartak, Lengyelországban két koncertjét is lemondták a szervezők az ukrajnai háborúval kapcsolatos megjegyzései miatt.