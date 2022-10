Gianni mankóval jelent meg egy rendezvényen

A VeszprémFest egyik kedvelt koncerthelyszíne a jezsuita templom kertje, de az Index és PajtaKult legújabb videójában az épület új szerepben mutatkozik be: székek, terített asztalok, sürgő-forgó séfek vették birtokba, a falakon festmények, képzőművészeti alkotások láthatók. Mint funkcióváltó épület az elhagyott, használaton kívüli templom is lehet „pajta”.

Egy gyönyörű jezsuita templomból, egy Szent István-kori apácazárdából jelentkezik ezúttal a PajtaKult nagykövete, Paár Julcsi és a műsorvezető Mezei Dániel. „Mostanában vonzódunk a gasztronómiai utazásokhoz és az építészeti kitekintésekhez” – jegyzik meg Balaton Wine& Gourmet fesztivál nyitónapjáról beköszönve. Nemcsak a kultúrát gondolják ugyanis újra, hanem a gasztronómiát és az építészetet is.

Az oltár helyén konyhai nyüzsgés van séfekkel. Hová tegyük ezt?

– kérdezi Paár Julcsi Tóth Zoltánt. A PajtaKult építész szakértője szerint ezt a helyet is lehet pajtatérként értelmezni, mert ez egy lefedett tér megváltozott funkcióval. „A világban nagyon elterjedt, hogy a templom is új funkciót kap: könyvtárak, koncerthelyszínek és rengeteg más, új funkcióval alakulnak át ezek a terek, és ez normális. Tudom, hogy nekünk még furcsa, de ezt mutatja a jövő” – mondja Tóth Zoltán, hozzátéve, hogy a világban sok helyütt lakóhelyként is meg lehet venni használaton kívüli, romos templomokat.

„A mai világban, a fenntarthatóság idején nem rombolunk már, ha csak lehet, megtartjuk a régi tereket, és abba teszünk új funkciót. Ennél izgalmasabb nincs” – mondja az építész.

A gasztroimádók utazzanak vidékre!

A Balaton Wine&Gourmet Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat felütéseként is értelmezhető. A megnyitója után Gianni Annoni műsorvezető, étterem-tulajdonos – egy térdműtét után lábadozva – két mankóval állt a kamera elé, és elmondta: a kultúrát nem lehet egy szóval lefedni, hozzá tartozik a borászat, a gasztronómia, a hagyomány, a tánc, a zene, a legendák. Ez így, egyben tud jó lenni.

Nem lehet csak a borra gondolni, nem szabad egy dolgot tolni előre, mert ki fog maradni a többi öröm és önmagában a bor nem lesz jó. Mellé kell rakni a gasztronómiát, ami segíti a bor fogyasztását. A bornak így nagyobb értéke van, mert alapjáraton nem tudja nyújtani azt az örömöt, mint amit egy jó étellel párosítva.

Gianni őszintén beszél arról, hogy úgy látja, a magyar emberek nem szívesen használják a magyar élelmiszereket, előbb vesznek le olasz terméket a polcról, mint magyart, és ez nem jó. „Azzal a tudattal és büszkeséggel kellene elkezdeni nagyon dolgozni, hogy a magyar termék jó. Sajnos a vidéken élő emberek megmaradnak az alapízlésvilágnál, és ha egy termelő véletlenül elő tud jönni egy új termékkel, ami világhírű is lehetne, akkor azt a közösség nem érti meg.”

A termelő pedig egyféle módon tudja így a termékét eladni, ha Budapestre vagy olyan helyekre viszi, ahol ez a termék élni, érvényesülni tud. Szentgotthárd könyvékén például fantasztikus kecskesajt készül, de a környék nem szereti, nem tudják megérteni, hogy miért drágább és miért ilyen ízű. A termelő fejében pedig megfordul, hogy minek is csinálom, pedig ezt a mondatot el kellene felejteni. „A közösségnek a termék mögé kellene állni, és erősíteni, fejlődni” – magyarázza olaszos lelkesedéssel.

Gianni úgy véli, a „gasztroimádó” menjen, utazzon az élelmiszer felé, ne várja meg, hogy az élelmiszer jöjjön hozzá. Ez a legnagyobb segítség. „A legszebb dolog, amikor az adott közösségben tudod megízlelni az ott születő ízeket. Ahogy Nápolyban az emberek lelke a mozzarella körül forog. Ha hazaviszed, már nem lesz ugyanaz, mert hiányzik az élmény, a hozzáadott érték, a nagymama. Ezzel lehet reményt adni a kistermelőknek is, hogy az, amit elkészít, meg lesz kóstolva és meg lesz véve. Ez a legfontosabb.”

A műsor második felében Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter és Mészáros Zoltán, a VeszprémFest és a Balaton Wine&Gourmet Fesztivál igazgatója beszélt. Többek között ezekről esett szó:

A Balaton Wine&Gourmet Fesztivál hagyományteremtő szándékkal indult, és jövőre a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozat hangsúlyos eleme lesz.

Sok fesztivál volt eddig is Veszprémben, és most a tágabb kultúra jegyében nyitnak a gasztronómia felé.

A Budapesttől, Pozsonytól és Bécstől is elérhető távolságban lévő Veszprém kulturális élete gazdag, nem csak a gimnáziumi osztálykirándulásokról ismerős állatkertről híres.

Navracsics Tibor brüsszeli tapasztalatai alapján kulturális nagyhatalomként jegyeznek minket az Európai Unióban az oktatás, a sport, a gasztronómia és az idegenforgalom terén is.

A magyar borokat viszont kevésbé ismerik – ez még hiányzik az imázsból.

A Balaton Wine&Gourmet Fesztiválon kiderült, milyen kulturális különbségek vannak egy spanyol, egy japán és egy magyar asztal között.

A magyar társadalom számára az étterembe járás mindig ünnepi alkalom, kevésbé a családi, baráti találkozások része.

A magyar borhoz hasonlóan a magyar zene sem nem tud kitörni az ország határain kívül, és minden fesztiválon ugyanaz a harminc zenekar játszik: ettől akarta különböztetni magát a VeszprémFest.

