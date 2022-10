Dietz Gusztáv: Mit tegyünk, ha belénk kötnek az utcán?

Dietz Gusztávot a legtöbben talán újdonsült színészi karrierje kapcsán ismerik. Kis Hajni Külön Falka című filmjében a börtönből szabadult, kidobóként dolgozó Tibort alakítja, elmondása szerint pedig sok a párhuzam a szerep és saját élete között. Drogok, agresszió és komoly sportsérülések árnyékolták be Dietz Gusztáv életének első felét, mára azonban sikeres színész, családapa, és még egy könyvön is dolgozik. Idegeskedni azért még tud, ezt tette a Márkó és Barna Síkidegben is.