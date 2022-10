Hazai rekord: megjelent a dal, amit 37 szerző írt

Október 8. a dalszerzők napja, erre az alkalomra az Artisjus Egyesület felkérésére 37 magyar szerző készítette el az Ez a dal mindenkié című nótát. A megjelenés rekordot állít fel, ugyanis

soha ennyi magyar szerző nem írt még közösen dalt.

A kollaborációban különböző zenei stílusokból érkező alkotók vettek részt, és több korosztály dolgozott együtt. A legidősebb és a legfiatalabb résztvevő életkora között több mint ötven év különbség van: az idén európai könnyűzenei díjjal kitüntetett, 22 éves Deva és a 76 éves Bródy János is a szerzői csapat tagjai.

A rendhagyó alkotói folyamatot Müller Péter Sziámi dalszövegíró és Sebestyén Áron, a projekt producere gondolta ki és fogta össze. A közös munka több alkotó esetében országhatárokon ívelt át: Gerendás Dani Los Angelesből, Jónás Vera Berlinből, Hien eleinte Vietnámból, majd New Yorkból csatlakozott a közös munkához.

Az Artisjus felkérése után megkerestem Sebestyén Áront, hogy legyen zeneszerzőpartnerem a dalszerzési folyamatban. Megírtam a kezdősort meg a refrént, hogy hogy épül fel a dal struktúrája, és nagyjából definiáltam a tartalmat is. Így kezdtek el dolgozni a zeneszerzők. Elsőként Áron írt egy zenei alapot, majd az ő vezetésével a többiek megírták és feldúdolták az egyes sorokat. Ezekre a dallamokra a szövegíróktól jobbnál jobb sorokat kaptam. Bródy János írta az utolsó sort, aki nagyon ügyesen lecsapta a kezdő felütést, ezzel igazi keretbe helyezve a dalt. Összességében ez egy hajmeresztően kemény kihívás volt, nagy gyötrődés és nagy élvezet – talán életem legnehezebb és legmurisabb munkája

– fogalmazta meg Müller Péter Sziámi.

Az új dal célja nem csupán a rekordállítás volt. A kezdeményezés alkotói folyamata egyúttal példát is kíván mutatni arra, hogy közös dalaink nem csupán szórakoztatnak vagy kikapcsolnak, számtalan módon össze is kötnek minket. „A dal összeköt” – így szól az idei dalszerzők napja üzenete, melyhez október 8-án, a dalszerzők napján a nagyközönség is csatlakozhat. A #dalszerzőknapja és a #adalösszeköt hashtagekkel ellátott közösségimédia-bejegyzésekben lehet majd közzétenni a kedvenc közös dalokat és a kapcsolódó történeteket.

A dalszerzők napját 2018-ban az Artisjus Egyesület hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a közönség figyelmét a zenei produkciók mögött zajló alkotómunkára és alkotókra. A dalszerzők napján évente egyszer megünnepeljük a magyar zenei szerzőket, akiknek kedvenc dalainkat és zeneműveinket köszönhetjük. Hogy miért pont októberben? 1965-ben a kultikus Bosch klubban – melyet azóta poptörténeti emlékponttá avattak – ekkoriban játszották először közönség előtt az első magyar nyelvű rockdalt, Bródy János és Szörényi Levente Óh, mondd című dalát az Illés együttes előadásában.

Az Ez a dal mindenkié zeneszerzői:

Delov Jávor, Dorozsmai Gergő, Füstös Bálint, Gerendás Dani, Hangácsi Márton, Heilig Tomi, Hien, Iván Szandra, Johnny K. Palmer, Jónás Vera, Kádár-Szabó Bence, Kozma Kata, Sebestyén Áron, Sena Dagadu, Szebényi Dani, Szécsi Böbe, Szeder-Szabó Krisztina, Szigeti Zsófia „Solére”, Takács Dorina „Deva”, Tarján Zsófia, Vavra Bence, Zentai Márk.

Dalszövegírói:

Bárdos Deák Ágnes, Bérczesi Róbert, Bródy János, Dorogi Péter, Egressy Zoltán, Frenk, Karáth Anita, Kovács Antal, Lombos Marci, Major Eszter, Müller Péter Sziámi, Pajor Tamás, Szabó Ági, Tariska Szabolcs, Volkova Krisztina.