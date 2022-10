Vizsgálat indul a közpénzt elherdáló „brexitfesztivál” ellen

Négy év és két márkanévváltás után a közkiadásokat felügyelő szerv vizsgálatot indít az Unboxed: Kreativitás az Egyesült Királyságban elnevezésű rendezvény ellen, mivel aggasztó adatokkal szembesültek: a látogatók száma állítólag nem érte el az eredetileg célul kitűzött látogatószám egy százalékát sem – adta hírül nemrég a The Guardian.

A Jacob Rees-Mogg távozáspárti konzervatív politikus által „brexitfesztiválnak” keresztelt, tíz alkotást bemutató, ingyenesen látogatható Unboxed projektet még Theresa May, az Egyesült Királyság korábbi miniszterelnöke jelentette be az uniós tagságról szóló 2016-os brit népszavazás után. A projektet az 1851-es Great Exhibition, azaz a londoni világkiállítás, valamint az 1951-es Nagy-Britannia Fesztiválja inspirálta, May pedig úgy jellemezte mint a kiállítás, amely „bemutatja, hogy napjainkban mi teszi naggyá az országot”.

A National Audit Office (NAO) hamarosan kivizsgálja, hogyan irányították a 120 millió fontos projektet. A kiállítást csupán nagyjából 240 ezer látogató kereste fel, szemben a várt 66 milliós tömeggel.

Az Alsóház Digitális, Kulturális, Média- és Sportbizottsága szeptemberben vizsgálatot kért, miután a fesztivált korábban a „közpénzek felelőtlen felhasználásával” vádolták meg, a programtervet pedig egyenesen a „kudarc receptjének” titulálták.

Az, hogy ekkora összegű közpénzt költöttek el a kreativitás úgynevezett ünneplésére, amely a köztudatba alig jutott el, megkérdőjelezi, hogy a projektet hogyan irányították az elképzeléstől a megvalósításig

– idézi a lap Julian Knight konzervatív képviselő szavait.

Közbeszóló politika

Martin Green, a 2012-es londoni olimpia nyitó- és záróünnepségének egyik ötletgazdája, az Unboxed egyik vezetője eleinte azt hitte, csupán „egy nacionalista ünneplésről” lesz szó. Green szerint a rendezvényt „brexitfesztiválnak” csúfolták, miután a tervezett látogatószám töredékét vonzotta.

A nagy események első számú szabálya: ne politizálj. Sajnos néhányan már a kezdetektől fogva a politizálást választották

– nyilatkozta Green augusztusban a House című politikai folyóiratnak.

Hétfőn a fesztivál szóvivője a BBC-nek elmondta, a közölt adatok – különösen a 240 000 látogatóra vonatkozó számadat – torzítás, és a program 107 helyszínéből csak nyolcra vonatkozott, hozzátéve, hogy a megrendeléseket több mint száz városban és faluban mutatták be, milliókat vontak be élőben és digitálisan a programokba, és alkotók ezreit foglalkoztattak az Egyesült Királyságban.

Kilépés

Néhány művész otthagyta a projektet, például a maradást támogató komikus, Josie Long is, aki 2020-ban visszalépett, miután megtudta, hogy az eseményre brexitfesztiválként hivatkoznak. Ezzel szemben a brexitpárti tory parlamenti képviselők panaszkodtak, hogy a B betűs szó hiányzik a program címéből, míg a Digitális, Kulturális, Média- és Sportbizottság tisztviselői állítólag azon bosszankodtak, hogy a projekt annyira eltávolodott az eredeti elképzeléstől, hogy elvesztette a kapcsolatot a britség eszményével.

Az idei utolsó tervezett élő esemény november 6-án lesz Liverpoolban. A fesztivál egyik legsikeresebb projektje: Helyünk az űrben, vagyis a Naprendszer vándorló, méretarányos modellje, amely öt mérföldnyi szoborútvonalat és egy interaktív, kiterjesztett valóságalkalmazást kombinál.

(Borítókép: A Paisley Abbey fényfestése 2022. február 28-án az Unboxed: Kreativitás az Egyesült Királyságban nevű rendezvényen. Fotó: Andy Buchanan / AFP)