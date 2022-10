A magyar szépirodalom reménységei

Látlak című könyvével Vonnák Diána nyerte el idén a legjobb első prózakötetesnek járó Margó-díjat. Az elismerést október 13-án délután adták át a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében megrendezésre kerülő Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásáron, a Nemzeti Táncszínházban.

Látlak. Mondja a cím, és világosan kijelöli, hogy a Vonnák-próza mindig egy én-te viszonyt feltételez, és alapvető eleme a látás, a megfigyelés. Te engemet, én tégedet. De ez nem egy heurisztikus felkiáltás, nem bújócska, és a szövegek sem lepleznek le semmit. Figyelnek. Látnak

− mondta laudációjában Gaborják Ádám, a zsűri tagja.

A 2022-es Margó-díjra minden eddiginél több, összesen 56 pályázat érkezett, amelyből a következő tíz könyvet ( bővebben itt olvashat róla) választotta ki a Könyves Magazin szerkesztőiből álló szakmai előzsűri:

Bognár Péter: Hajózni kell, élni nem kell

Borda Réka: Égig érő csalán

Haász János: Apám óriás lesz

Havas Juli: Nincs hold, ha nem nézed

Konrád József: A behajtó

Lichter Péter: Kubrick-akció

Nagy Hajnal Csilla: Hét

Németh Róbert: Nem vagyok itt

Szemethy Orsi: A sikoltó

Vonnák Diána: Látlak

A Bookline támogatásával 2015-ben indított kezdeményezés célja megmutatni, kik a legerősebb pályakezdő prózaírók, ezzel is népszerűsítve a kortárs irodalmat. Az elmúlt hét évben Totth Benedek, Milbacher Róbert, Szöllősi Mátyás, Mécs Anna, Fehér Boldizsár, Harag Anita, illetve tavaly Halász Rita kapta meg az elismerést. 2022-ben a Magvető, a Scolar, a 21. Század Kiadó, a Pesti Kalligram, a Noran Libro és a Jelenkor kiadó könyvei jutottak be a legjobbak közé.

Helye van a magyar irodalomnak a könyvespolcokon

„Az idei mezőnyben helyet kapott sok más mellett egy ókorrajongó polgárőr krimibe bújtatott szociográfiája, a kis magyar Trainspotting, egy filmrajongó szerző sci-fije, de témát adott a koronavírus-járvány, a szexuális abúzus, a magány, vagy a társadalmi migráció kihívásai is” – mondta Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár igazgatója.

A Margó-díjjal egyrészt szeretnénk megkönnyíteni a pályakezdő író első lépéseit, másrészt fontosnak tartjuk, hogy az olvasók számára láthatóak legyenek ezek az alkotások, mert hiszünk benne, hogy a világunk jobb megértéséhez – többek között ezeket is – olvasni kell

– tette hozzá.

Vonnák Diána önálló esten is bemutatkozhat

A nyertes a díjjal nemcsak 500 ezer forintot, hanem egyedülálló mértékű kereskedelmi és médiatámogatást, valamint próbafordítást is kap. A Margó-díj kiemelt támogatója, a Bookline idén is 10 millió forinttal járul hozzá a díjazott könyv népszerűsítéséhez, a Konyvesmagazin.hu pedig tárcasorozat lehetőségét ajánlotta fel a szerzőnek

A nyertes a következő évben egy önálló esten is bemutatkozhat a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál keretében: a tavalyi győztes Halász Rita önálló estjét október 12-én rendezték meg a Müpában Beck Zoltán és Pálos Hanna közreműködésével.

Vonnák Diána 2012-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán filozófia szakon, illetve a Szegedi Tudományegyetem klasszika-filológia szakán szerzett BA-diplomát. 2013-ban a Durhami Egyetem kulturális antropológia szakán végezte el a mesterképzést, 2020-ban PhD-fokozatot szerzett a Durhami Egyetemen.

Ukrajna műemlék- és kultúrpolitikájával foglalkozik, a St. Andrews-i Egyetem munkatársa. Angol nyelven is publikál, esszéi jelentek meg a Los Angeles Review of Booksban, a The Times Literary Supplement-ben, az Asymptote-ban és a The Calvert Journalben.