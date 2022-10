Sosem hallott Freddie Mercury-dalt jelentetett meg a Queen

A Face It Alone-t, amelyet a néhai énekes az 1989-es The Miracle című album munkálatai során vett fel, csütörtökön mutatta be Ken Bruce, a BBC Radio 2 műsorvezetője.

A Queen nyilvánosságra hozott egy eddig még nem hallott, mély érzelmekkel átitatott dalt, amelyet még 1988-ban rögzítettek Freddie Mercuryval. A dal egyike annak a hat kiadatlan számnak, amelyek a The Miracle hamarosan megjelenő dobozos kiadásában szerepelnek, és amelyek közül négyben Mercury énekel.

Tényleg találtunk egy kis gyöngyszemet Freddie-től, amiről valahogy megfeledkeztünk. Csodálatos, igazi felfedezés. Ez egy nagyon szenvedélyes darab

– mondta Roger Taylor dobos a számról júniusban.

A lassú, komor ballada, a Face It Alone ütemes dobolással és ujjal pengetett gitártémával kezdődik, mielőtt Mercury hangja felcsendül. Brian May gitáros eredetileg úgy gondolta, hogy a felvétel menthetetlen, de a mérnökök erre rácáfoltak.

Valahogy úgy tűnt, hogy a szemünk előtt rejtőzik. Sokszor megnéztük, és azt gondoltuk, ó, nem, ezt nem igazán tudjuk megmenteni. Ám valójában újra bementünk a stúdióba, és a csodálatos mérnökcsapatunk azt mondta: Oké, ezt és ezt meg tudjuk csinálni!

– mondta a Radio 2 műsorvezetőjének, Zoe Ballnak az év elején a gitáros legenda, hozzátéve: „Ez olyan, mintha össze kellene varrni a darabokat, de gyönyörű, és megható”.

A Face It Alone egy komor ballada

A Face It Alone egyike a több mint 20, sessionökből származó felvételnek, sokkal sötétebb, mint az I Want It All és a The Invisible Man című számok, amelyek végül a The Miracle albumra kerültek fel. Az albumot záró Was It All Worth It című szám azonban hasonló témákat dolgozott fel, a sztár ugyanis életéről és karrierjéről elmélkedett, és feltette a kérdést:

Boldog ember vagyok, vagy ez a süllyedő homok?

Mercury 1991 novemberében halt meg, kilenc hónappal a Queen utolsó albumának, az Innuendónak a megjelenése után. Az együttes tagjai 1995-ben újra összeálltak, hogy felvegyék a Made In Heaven című lemezt, kiegészítve az énekes halála előtt rögzített dalokat.

Az utolsó „új” Queen-zene Mercury énekével nyolc évvel ezelőtt jelent meg, amikor May és Taylor a There Must Be More to Life Than This című Michael Jackson-duettet vette fel a 2014-es Queen Forever válogatásra. 2019-ben megjelent Mercury 1986-os Time című szóló kislemezének lecsupaszított változata is, Time Waits for No One címmel.

2011 óta a zenekar az American Idol sztárjával, Adam Lamberttel turnézik, és világszerte stadionokat töltenek meg. Az 1981-es Greatest Hits albumuk minden idők legkelendőbb albuma az Egyesült Királyságban, több mint hétmillió eladott példánnyal – írja a BBC.

A Face It Alone csütörtökön jelent meg kislemezként, amelyet a Miracle box set követ majd november 18-án.

A nyolclemezes gyűjtemény alternatív felvételeket és demókat tartalmaz majd, valamint rádióinterjúkat és az album munkálatai során készült felvételeket. A többi kiadatlan szám a When Love Breaks Up, a You Know You Belong To Me, a Dog With a Bone, a Water és a rajongók kedvence, az I Guess We're Falling Out. Ezek közül több is keringett bootlegeken az elmúlt 30 évben, de ez lesz az első hivatalos kiadásuk.

(Borítókép: Freddie Mercury 1982. május 29-én Angliában. Fotó: Keystone / Hulton Archive / Getty Images)