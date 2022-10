Három budapesti mozi is az energiaválság áldozatává vált

Novembertől a Budapest Film által üzemeltetett fővárosi mozik közül három – a Corvin, a Toldi és a Puskin – hétfőnként és keddenként kísérleti jelleggel zárva lesz. A Corvin november 3-ától, míg a Toldi és a Puskin november 17-étől vezeti be az új nyitvatartási rendet. Az üzemeltető a magas rezsiszámlák miatt döntött úgy, hogy a hét első két napján nem lesz látogatható a három budapesti mozi.

Liszka Tamás, a Budapest Film vezérigazgatója az IGN Hungarynak azt nyilatkozta, hogy

a takarékossági intézkedéssel 25 százalékkal szeretnék csökkenteni kiadásaikat,

melyek az energiaárak növekedése miatt akár 8-10-szerese is lehetnek az eddigieknek a téli időszakban. A vezérigazgató tájékoztatása szerint a hétfői és keddi vetítéseket későbbi napokra teszik át, ugyanakkor a mozikhoz tartozó kávézókat, filmfesztiválokat nem érinti a bezárás. A vendéglátóegységek továbbra is nyitva tartanak, a fesztiválvetítéseket pedig megrendezik.

A Nagykörúton található Művész Moziban nem terveznek hasonló lépéseket. Több vidéki mozival ellentétben a Budapest Film tehát teljes bezárás helyett ezzel a megoldással igyekszik spórolni. Az üzemeltető további módosításokat annak tudatában léptet életbe, hogy milyen tél jön, lesz-e kedvező változás a rezsiköltségek tekintetében, és hogy miként alakul a mozik forgalma.

Drágább lett a mozijegy

Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogy több száz forintos jegydrágulást jelentett be számos hazai mozi, ami azt eredményezi, hogy a fővárosban teljes árú jegyet váltani többe kerül, mint előfizetni a legnagyobb streaming-szolgáltatókra.

Általában decemberben szokott jegyárat emelni az ország legnagyobb mozihálózata, a Cinema City, idén azonban már az ősszel megtették. Legutóbb 2150 forintba került egy teljes árú mozijegy a 2D-s vetítésekre, melyekért most már 2500 forintot kell fizetni,

EZ PEDIG CSAKNEM 17 SZÁZALÉKOS EMELÉST JELENT.

Az online vásárlóknak ez az összeg további 120 forint kényelmi díjjal egészül ki. A prémium szolgáltatások közül a VIP-jegyek ára nőtt meg igazán: egy 2D-s filmre 6950 helyett 8350 forint a film előtti korlátlan büfét kínáló vetítés. 3D-s filmnél ez az ár 7500-ról 8950-re módosult.

A vidéki mozijegyek is drágultak, az árak 1950 és 2300 forint között alakulnak a 2D-s vetítésekre (a szerdai kedvezményes napokon 1500–1750 forintot kell fizetni). A budapesti moziárak viszont már a havi streaming-előfizetések összegét is túllépik, hiszen a Netflix és a Disney+ ára is 2490 forint, az HBO Max havidíja pedig 2390 forint. Mindez azt eredményezheti, hogy az eddig is csökkenő tendenciát mutató mozilátogatási adatok tovább romolhatnak.