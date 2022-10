Most megtudhatjuk, hogyan hajlított kanalat Uri Geller

Az elmúlt két évtizedben nem készült sem a hazai, sem a nemzetközi piacon olyan ismeretterjesztő alkotás, amely átfogó képet adott volna a bűvészkedés, a bűvészet varázslatos világáról. Ezt a szerepet vállalta magára Kelle Botond bűvész, a sorozat írója, szerkesztője és társrendezője, valamint Géczy Dávid filmrendező, akik számtalan műfaj bemutatása mellett a trükkök megoldása mögött rejlő gondolkodásmódot szeretnék megismertetni a nézőkkel. Így született meg az Abrakadabra – titokzatos bűvészettörténet című hatrészes, hazai gyártású sorozat a Spektrumon – olvasható a csatorna közleményében.

A hat epizódban az illúziók, a zsebtolvajlás, a mentalizmus, a kézügyességi bűvészet, a szabadulóművészet és a modern bűvészet kerül fókuszba,

amelyekkel kapcsolatban a legkiemelkedőbb hazai és nemzetközi képviselők szólalnak meg, többek között Ungár Anikó és Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok. Ezenfelül számos archív felvétel is előkerül, amelyek olyan ikonikus bűvészek mutatványait jelenítik meg, mint Rodolfo, David Merlini, David Copperfield vagy Uri Geller.

Saját fiát fejezte le

Talán az illúziók világa mozgatja meg leginkább a nézők fantáziáját, hiszen itt szerepelnek lebegő autók, kettéfűrészelt nők és a semmiből előbukkanó hatalmas tigrisek. A műfaj egyik legkiválóbb képviselője Tihany (Czeisler Ferenc), aki a világ legnagyobb utazó varietészínházát hozta létre a 20. században a maga 5500 fős nézőterével. Tihany úr – akinek színpadán David Copperfield is fellépett – műsorában helikoptert jelenített meg, és embereket lebegtetett. Ám nemcsak az ő bűvészetéről láthatunk archív felvételeket, hanem újrajátszott jelenetek segítségével

a sorozat megidézi Vanek professzor legendás trükkjét is, amelyben saját fiát fejezte le a közönség előtt.

Egy másik műfaj, a színpadi zsebtolvajlás legismertebb, legnagyobb hazai mestere Rodolfo, akinek specialitása a nadrágtartó, később a nyakkendőellopás lett, ezeket szintén régi felvételeken elevenítik fel a műsor készítői. De nemcsak a lopás technikáját és a figyelemelterelés módszereit mondják el, hanem a nézők azt is megtudhatják, hogyan húzta ki többször zsebtolvajtudása a bajból Rodolfót.

A szabadulóművészet is szóba kerül, amelynek korabeli nagy alakja a magyar származású Houdini volt. A sorozatban láthatjuk, ahogyan kibújik egy kényszerzubbonyból fejjel lefelé lógva egy New York-i felhőkarcolóról, vagy kiszabadul bilincseiből, miközben egy jeges folyóba ugrik, és azután megmenekül a vízi kínzókamrából. Houdini számos filmet is forgatott, amelyekben több, máig vakmerőnek számító kaszkadőrmutatványt is bemutatott.

Élve bebetonozás

A műsorban megszólal David Merlini szabadulóművész is, aki a világ egyik legkomolyabb Houdini-gyűjteményével rendelkezik: ez a budai várnegyedben található Houdini Múzeumban van kiállítva. Merlini nemcsak Houdinival kapcsolatosan mesél, hanem saját karrierjének állomásait is feleleveníti: látható lesz az élve lefagyasztás, a lángoló autóból való szabadulás és az élve bebetozonás is.

Az Abrakadabra moderátora és narrátora a Jászai Mari-díjas színművész, Keresztes Tamás, aki nemcsak felvezeti az aktuális korszakokat és összegzi a tudnivalókat, de maga is részt vesz egy-két bűvészmutatványban, és elemzi is a trükköket.

A nézők a látványos archív és mai videófelvételek mellett a műsorvezetővel közösen bemutatott bűvésztrükköknek is szemtanúi lehetnek, sőt minden részben maguk is elsajátíthatnak egy-egy mutatványt.

(Borítókép: Spektrum)