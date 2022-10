A főhős a polgárháború brutalitásait akarja leleplezni

Shehan Karunatilaka Sri Lanka-i író nyerte a legrangosabb brit irodalmi elismerést, a Booker-díjat The Seven Moons of Maali Almeida (Maali Almeida hét holdja) című regényével. A kitüntetést 2022. október 17-én adták át Londonban.

Idén öt nemzet hat írója került fel a Booker-díj jelöltjeinek szűkített listájára, köztük korrekorderként az angol Alan Garner is.

A győztes regénye, a The Seven Moons of Maali Almeida (Maali Almeida hét holdja) Srí Lankán játszódik az 1980-as években. Főszereplője Maali Almeida, egy halott fotós, akinek egy hetet („hét holdat”) adnak, ezalatt utazhat a túlvilág és a földi élet között. Azt reméli, hogy ezalatt vissza tud hozni egy ágy alatt tárolt fényképsorozatot, és rá tudja venni a barátait, hogy osszák meg a széles nyilvánosságban, hogy leleplezzék a Srí Lanka-i polgárháború brutalitásait.

A legjobb angol nyelvű regényt díjazzák

A Booker-díjat francia Goncourt-díj mintájára 1968-ban alapította a Booker élelmiszeripari vállalat. Az irodalmi díj 50 ezer fontos (23 millió forinttal) pénzjutalommal jár. Az év legjobb olyan angol nyelvű regényét jutalmazzák vele, amelynek írója eredetileg Nagy-Britannia, Írország vagy a Nemzetközösség állampolgára kellett, hogy legyen. 2014-től bármilyen angol nyelven alkotó író elnyerheti a díjat, ami elsősorban az amerikai szerzők előtt nyitotta meg a lehetőséget.

A díjat odaítélő zsűri kritikusokból, írókból és akadémikusokból áll. 2002–2019 között a hivatalos elnevezése Man Booker-díj volt, mivel a felajánlott összeget a Man Group befektetői csoport adományozta. A Man Group 2019 elején bejelentette, hogy ez lesz az utolsó év, amikor szponzorálják a díjat. Ezután a Crankstart jótékonysági intézmény jelentkezett, hogy a következő öt évben szponzorálja az elismerést, amelynek a nevét Booker-díjra változtatták.

A „hosszú listát”, amelyen az összes figyelmet érdemlőnek minősített regény szerepel, először 2001-ben hozták nyilvánosságra, addig csak a döntősök nevét jelentették meg a díj odaítélése előtt. A kiadók ajánlhatnak könyveket erre a listára, és a zsűri tagjai is választhatnak saját hatáskörben a kiírásnak megfelelő művek közül. 1992 óta létezik egy orosz verziója is, az Orosz Booker-díj, az újonnan alapított Nemzetközi Booker-díjat pedig 2005-ben osztották ki először.

Tavaly Damon Galgut, 2020-ban Duoglas Stuarts, 2019-ben pedig Margaret Atwood és Bernardine Evaristo kapta meg a Booker-díjat.

(Borítókép: Shehan Karunatilaka Srí Lanka-i író aki a The Seven Moons of Maali című regényével elnyerte a legrangosabb brit irodalmi elismerést a Booker-díjat 2022. október 17-én Londonban. Fotó: MTI/AP/Alberto Pezzali)