Végre az indiai közönség is megismerhette a Bánk bánt

Hangos nevetések és taps kísérte A denevér előadásait, amelyet német nyelven, angol felirattal láthatott India 12 milliós (agglomerációval együtt 25 milliós) pénzügyi és szórakoztatóipari metropoliszának közönsége. Az érdeklődők mindhárom alkalommal gyakorlatilag megtöltötték a város vezető kulturális intézményének számító NCPA Jamshed Bhabha Színházának 1100 fős nézőterét.

A mumbai közönség talán még az otthoninál is felszabadultabbnak bizonyult, nagyon nyitottak voltak, együtt éltek-lélegeztek az előadással

– mondta az intézmény közleménye szerint Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója a helyszínen.

Bánk bán Indiában

Míg A denevért a meghívó indiai partner kérésére mutatta be a Magyar Állami Operaház Szinetár Miklós 2001-es rendezésében, addig a Bánk bán október 15-i koncertszerű előadása a magyar fél javaslatára szerepelt a vendégjáték kínálatában. Erkel Ferenc művének előadása ugyanis része a budapesti dalszínház azon szándékának, hogy nemzeti operánkat is minél szélesebb körben megismertesse. A produkció így az elmúlt öt évben New York, a kárpátaljai Beregszász és a dél-korai Tegu után hangzott el most az indiai metropoliszban.

A Jamshed Bhabha Színház kb. 700 fős közönsége ugyancsak fogékonynak bizonyult az előadásra, amely, mint az Opera főigazgatója az előadás felvezetőjében fogalmazott: „A magyar zeneszerző saját stílusában fogant: Verdi romantikus hangjából, verbunkos motívumokból, ritmusokból teljesedett ki ez a zene, a magyar történelmi téma és Katona megkerülhetetlen drámájának ihlető erejével, igazi mestermű.”

A Magyar Állami Operaház több mint 90 fővel utazott ki az egyhetes vendégjátékra. A szólisták – Balczó Péter, Gál Erika, Haja Zsolt, Haris Nadin, Horti Lilla, Kapi Zsuzsanna e.h., Kovácsházi István, Rácz Rita, Rőser Orsolya Hajnalka, Sándor Csaba, Ujvári Gergely és Vida Péter –, valamint a Magyar Állami Operaház Énekkara és a műszaki és háttérmunkatársak mellett Cser Ádám karmester és a Magyar Állami Operaház Zenekarának szólamvezetői vettek részt a turnén, utóbbiak segítették az előadásokat kísérő Indiai Szimfonikus Zenekar (Symphony Orchestra of India) betanulását is.

Az Opera ezt követően 2022. október 25. és november 20. között Japánban turnézik 115 fős együttessel. A tizenkét várost, köztük Tokió legrangosabb színházát is érintő előadás-sorozaton Mozart A varázsfuvola című daljátékát Szinetár Miklós 2014-es rendezésében mutatja be a társulat, emellett a zenekar több Beethoven-hangversenyt is játszik.

(Borítókép: Nemzeti Előadóművészeti Központ)