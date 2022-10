Már vetítik a mozik a Toldi című animációs filmet, 74 helyen lehet megnézni

A rendkívüli igényességgel megalkotott, festői szépségű animáció a Magyar népmesék sorozatot is jegyző Kecskemétfilm Kft. 100 alkotója több mint háromévnyi munkája eredményeként jött létre. A közleményben emlékeztetnek, több évforduló is hangsúlyossá teszi a Toldi premierjét: október 21-én van a neves magyar animációs alkotó születésnapja, október 22-e Arany János halálának 140. évfordulója, és a Toldi című elbeszélő költemény is idén 175 éves.

Arany János eredeti művének megfelelően az alkotás tizenkét énekből és előhangból épül fel. Az elbeszélő költemény főszereplője, Toldi Miklós figurája egy igazi magyar szuperhős, egy naphérosz. A film végigköveti az utat, hogy miként válik a rettentő erejű kamasz fiúból Nagy Lajos király leghíresebb lovagja, miközben rókalelkű bátyja ármánykodásai ellen kell küzdenie. A filmben megjelenik a lovagi világ, a magyar puszta, a 14. századi Pest, miközben a történet narrátora maga Arany János, ahogy alakját legjobb barátja, Petőfi Sándor annak idején leskiccelte.

Jankovics Marcell írta és rendezte a filmet, és ő készítette el a figuraterveket is. A társrendező Csákovics Lajos volt. A producer Mikulás Ferenc, a zeneszerző Selmeczi György, a látványtervező és színdramaturg Maticska Zsolt és Richly Zsolt, a gyártásvezető Vécsy Vera volt. A Toldi mesélője Széles Tamás.

A film támogatója a Nemzeti Filmintézet és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA).