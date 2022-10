Emlékművet állítottak Kóbor Jánosnak

Az Omega baráti körei és rajongói kezdeményezték azt, hogy a tavaly decemberben elhunyt énekes tiszteletére állítsanak egy emléktáblát annál a bátaszéki háznál, ahol Kóbor a gyermekkorát és nyarait töltötte. Az emlékműről az avatás után fotó is készült:

A Sóház utca 1. szám alatti háznál felavatott emléktáblát Turi Török Tibor szobrászt készítette. A tábla felavatása mellett a helyi templomban szentmisét is tartottak Kóbor Jánosról megemlékezve.

Kóbor János özvegye, Deme Zsóka idén tavasszal is beszélt már arról, hogy több emlékműve is lesz az Omega énekesének. Mint mondta: a Balatonon és Bátaszéken is lesz egy-egy kegyhely, ahol bárki leróhatja majd kegyeletét. Elképzelhető, hogy a bátaszéki kegyhely alatt az özvegy erre az emléktáblára gondolt.

(Borítókép: Kóbor János 2012-ben. Fotó: Mohai Balázs / MTI)