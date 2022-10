Az istenek fája barázdált és vaskos

November elejétől országos vetítésre indul az a francia természetfilm, mely a tölgyről és lakóiról szól. Az országos premiert november 3-ra tervezik, és az alkotás multiplexekben, art mozikban és a Vándormozi hálózatában lesz megtekinthető. A jegybevétellel a szervezők az Erdőmentők alapítvány munkáját szeretnék segíteni. A filmet forgalmazó Mozinet

minden néző után 100 forinttal segíti az alapítvány faültetési tevékenységét.

A tölgyfa az európai kultúrában már több ezer éve jelentős szerepet játszik, az istenek fájaként tisztelte több nép is, méltóságteljes megjelenése, barázdált kérge, jellegzetes levele és lombkoronája miatt hazánkban is különleges helyet tölt be a természetszeretők szívében.

Dominóeffektus

A kezdeményezés célja, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, miként tud a szemünk előtt kihalni egy-egy fafaj, melynek eltűnése több más növény és állat fennmaradását is veszélyezteti. A tölgyek ága, termése és a lehullajtott leveléből keletkező avar otthont és táplálékot ad a madaraknak, emlősállatoknak, különféle talaj menti zöldeknek és gombáknak.

Laurent Charbonnier és Michel Seydoux Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon bemutatott alkotása különleges látványvilágával több évszakon át követi a magányos óriás életét, és emlékeztet minket a faj jelentőségére.

A film a Vándormozi közreműködésével olyan magyarországi településekre is eljut majd, ahol alapvetően nem működik mozi, így a Mozinet, az Erdőmentők és a Vándormozi együttműködésében a film vetítésére iskolákban is sor kerülhet a jövőben.