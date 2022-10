Peller Károly a legnagyobb magyar nevettető bőrébe bújik

Százhúsz éve született és száz éve lépett színpadra először Latabár Kálmán, a legendás énekes, táncos-komikus, egy régi színészdinasztia legnevesebb, legnépszerűbb tagja. Győrei Zsolt az évfordulóra írt drámája különleges nézőpontból mutatja be az örök kedvencet, akit Peller Károly kelt életre. A Latabárné fia című monodráma november 24-étől látható a Spinoza Színházban.

A Latabárné fia című dráma hét jelenete harminckilenc esztendőt ragad ki Latabár Kálmán életéből, pályájából, úgy, ahogyan akár ő is vallhatott volna erről az évtizedeken át ágyhoz kötött, beteg édesanyjának. Győrei Zsolt színháztörténeti dokumentumok ihlette, fiktív drámájában ez az anya-fiú kapcsolat adja keretét és hátterét egy érzékeny ember és nagy művész meg-megújuló küzdelmének és vívódásának.

Adva van egy színész, aki csodálatosan táncol és ellenállhatatlanul mókázik. És adva van a közönsége, amelyik ezt hálás örömmel fogadja. Érthető a kérdés: hol van itt a dráma? Nos, mint annyiszor: a 20. századi Magyarországon. Egy kivételes színész mesél ebben a darabban, aki megédesíti a hétköznapokat, és akit cserébe a hétköznapok megkeserítenek. Egy ember, aki lassan felőrlődik abban a vakmerő vállalkozásban, hogy egyszerűen csak csinálhassa azt, amihez ért

– mondja a szerző, Győrei Zsolt, akinek drámájából kiderül, hogy a zseniális Latyi, a nagy nevettető élete kevésbé volt szórakoztató.

Fél évszázadon át mulattatott, a huszadik század inkább rémálomba, mint operettszínpadra illő történelme azonban árnyékot vetett az ő sorsára és pályájára is. A gazdasági világválság bátyjával, Árpival együtt külföldre kergette, és miután Párizstól Johannesburgig beutazta a világot, tért csak haza, hogy néhány év múltán származása miatt leparancsolják a színpadról – később pedig, a személyi kultusz idején, hajszálon múlt csak, hogy nem kiáltották ki a rendszer ellenségének.

A Latabárné fia című előadással Peller Károly élete első monodrámájára készül, és ezúttal egy olyan szerepben mutatkozik be, amelynek csupán háttere az, hogy ő maga is táncos-komikus – most a prózába visz ritmust és dallamot, jókedvet és melankóliát.

Nagy kihívás számomra ez a szerep, nem csak Latabár karakterének összetettsége miatt, hanem mert még sosem játszottam monodrámát. Most csak én leszek a színpadon, egyedül, partner nélkül. Ráadásul aki azt gondolja, hogy az estét végigtáncolom és énekelem, az téved. Egyszerre nyomasztó és felemelő érzés belegondolni ebbe. Ennek a drámának köszönhetően a 20. század egyik legnagyobb legendájának olyan oldalát mutathatom meg, amit kevésbé ismerünk. Boldog vagyok, hogy megtalált ez a feladat

– mondja Peller Károly, aki Latabár Kálmán születésének napján debütál legújabb szerepében.

A Latabárné fia november 24-étől látható a Spinoza Színházban.