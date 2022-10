Sótlan előadást rendez Alföldi Róbert a Centrál Színházban

Alföldi Róbert rendezi a magyartenger című színdarab ősbemutatóját a Centrál Színházban. A szerző, Bíró Bence színművében megfejt egy régi rejtélyt, miért is nevezzük legnagyobb tavunkat előszeretettel tengernek. Nem azért, amiért a citromot magyar narancsnak, hanem:



„A Balaton régen sós volt, tudtátok? A könny sós, mint az izzadság. Még az Isten könnye is. Csak aztán annyira nem törődött velünk az Isten, hogy még sírni is elfelejtett miattunk. A tóból meg szép lassan elpárolgott a só. Az élet sója. Így szűnt meg a magyar tenger.”

A kortárs családi dráma cselekménye huszonnégy óra alatt játszódik egy balatoni nyaralóban. Egy tipikus családi ünnepet látunk, hat férfi és négy női szereplővel. Viharfelhők a tóparton, sok beszélgetés politikáról, színházról, öt kiló szerelem és fegyveres kerti törpék. Alföldi Róbert nemcsak rendezőként, de díszlettervezőként is részt vett a darab megalkotásában.

Akármilyen nehéz idők is vannak, a család az család. És a Balaton az Balaton. És potyoghatnak a csontvázak kifelé a szekrényekből, lehetnek mindenféle kimondott vagy elhallgatott bajok, bánatok… A Balaton az mégiscsak a Balaton. És a család az mégiscsak a család. Ezért aztán nehezen, de a szeretet az mégiscsak szeretet. Közben meg egymáson is meg magunkon is nagyon jókat lehet nevetni. Sőt… röhögni. Az élet szép…