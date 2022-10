Kitiltották Kanye Westet a Times Square északi feléről

Stephen Colbert csütörtök este tett bejelentésében kitiltotta Kanye Westet az Ed Sullivan Színházból. A The Late Show házigazdája viccet csinálva a helyzetből azt mondta, hatásköre ennél tovább is terjed, így a Times Square északi felén sem látják többé szívesen a rappert.

Stephen Colbert a The Late Show házigazdája műsorában felszámolta minden kapcsolatát Kanye Westtel, és kitiltotta az Ed Sullivan Színházból csütörtök este. Az amerikai humorista sok-sok poénnal megtűzdelve reagált a West elleni bojkottra, amely a rapper antiszemita megjegyzéseire érkezett lavinaszerű, tömeges elhatárolódás képében. Viccesen megjegyezte, hatásköre a The Late Show vezetőjeként olyan kiterjedésű, hogy Kanye West ezután nem teheti a lábát többé a Times Square északi felére.

Rengeteg gondolkodás és lélekkeresés után úgy döntöttem, hogy én, Stephen Colbert kitiltom Kanye Westet az Ed Sullivan Színházból. Tulajdonképpen a The Late Show házigazdájaként a joghatóságom kiterjed a Times Square északi felére, így megtiltom Kanyenak, hogy a Bubba Gump Shrimptől északra jöjjön

– mondta a The Late Show házigazdája.

„Itt pedig szeretnék megállni, és külön kiemelni – amihez valóban bátorság kell –, hogy ezennel elzárkózom minden nagy horderejű kollaborációtól, beleértve, de nem kizárólagosan közös lekvármárkánkat, a Strawbeezy Jelleezyt. Továbbá úgy döntöttem, nem adom ki közös duettalbumunk, a Ye and Phen Sing Fiddler on the Roof lemezt” – fogalmazott.

Kanye West lábát már nem szorítja üvegcipő

„Tudom, hogy túl sokat vártam ezzel a lépéssel. Nincs mentségem rá, miért nem tettem meg korábban, kivéve talán azt, hogy sosem lépett fel a műsorban, sosem volt tervben, hogy a műsorban lesz valaha is, sosem kértük arra, hogy szerepeljen a műsorban, valamint nem hiszem, hogy egyáltalán tudatában van annak, hogy nekem van egy műsorom” – mondta Stephen Colbert.

Hozzátette: most mégis meg kellett ezt tennem, mert attól féltem, hogy egyszer csak váratlanul felbukkan, ahogy tette tegnap. A Skechers cipőmárka azt mondta, hogy ki kellett kísérniük Kanye Westet az irodájukból váratlan látogatása után. Öt év alatt Kanye váratlan látogatásai a fantasztikus szintről eljutottak odáig, hogy

Uram, távoznia kell ebből a Skechers üzletből!

Szemben az Adidasszal, Kanyenak sosem volt szerződése a Skechersszel. Szemlátomást Kanye annyira kétségbeesett, hogy csak autózik körbe-körbe, és a Google Mapsen keresi, hol vannak cipők a közelben.”

A humorista műsorában nem szentelt sokkal több szót Westnek, de valószínűleg a rapper elleni botránysorozat nem ér véget ezzel a kitérővel.

(Borítókép: Kanye West 2022. október 26-án. Fotó: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)