Járai Máté: Egyszer el kell menni férget enni, hogy celeb lehess

A Márkó és Barna Síkideg eddigi egyik legnépszerűbb vendége tért vissza ebben az adásban, Járai Mátét rengeteg hallgató kérte újrázni. Be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, és alaposat idegeskedett a fiúkkal. De megosztotta azt is, mik a celebbé válás lépései. Segítünk. Főzőműsorba és túlélőshow-ba is menni kell. Férget enni meg aztán pláne.