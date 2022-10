Egy kiló kenyér áráért mehetünk moziba ezen a négy napon

A Cinema City november 3. és 6. között rendezi meg a Filmünnepet.

A négy nap alatt minden fővárosi és vidéki moziban 1100 forintba kerül a mozijegy a 2D-s vetítésekre,

míg a 3D-s és az IMAX 3D-s vetítésekre 1300 forintért lehet belépőt váltani (plusz szemüveg).

A moziba látogatók a Blokád, a Hétköznapi kudarcok, a Veszélyes lehet a fagyi és a Játszma alkotóival is találkozhatnak a Filmünnep alatt. Összesen több mint 40 különféle film közül választhatnak a nézők, továbbá filmklubok, kerekasztal-beszélgetések és közönségtalálkozók várják az érdeklődőket. Emellett az IMAX-, a ScreenX-, a 4DX- és a VIP-termekben is kedvező áron mozizhatnak a nézők – derül ki a Cinema City közleményéből.

A látogatók a korlátlan étel-és italfogyasztással egybekötött VIP 2D mozira 6950 forintért, 3D-s vetítésre 7250 forintos (plusz szemüveg) áron vásárolhatnak jegyet. Európa egyik legnagyobb mozivásznú IMAX-termébe a 3D-s jegyek 1300 forintba (plusz szemüveg), míg a környezeti hatásokat, így mozgást, illatokat, akár esőt vagy havat is imitáló 4DX-jegyek 2100 forintba kerülnek majd. A régióban egyedülálló, 270 fokban vetítő ScreenX moziélményért 1660 forintot kérnek el.

„A Filmünneppel egy olyan mozis év zárásához közelítünk, amit főként a pandémia alatti filmgyártás elmaradása és a bemutatók elhalasztásai befolyásoltak. A jegyeladási számok már közelítenek a 2019-es referenciaszinthez, a nézők elkezdtek visszatalálni a mozikhoz. Novembertől egy olyan új időszámítás indul, ami egészen 2023-ig a hollywoodi nagy közönségsikerekről szól majd” – mondta Buda Andrea, a Cinema City PR- és marketingigazgatója.

Még az idén olyan rég várt filmek érkeznek a mozikba, mint az Avatar – A víz útja, az Indiana Jones 5, a Fekete Párduc 2, a Shazam! Az istenek haragja, a Mission: Impossible – Leszámolás, a Marvelek, a Halálos iramban 10, az Oppenheimer vagy az Aquaman és az Elveszett királyság.

Három budapesti mozi az energiaválság áldozatává vált

Novembertől az elszabaduló energiaárak miatt a Corvin, a Toldi és a Puskin mozi hétfőnként és keddenként zárva lesz. A Corvin november 3-ától, míg a Toldi és a Puskin november 17-étől vezeti be az új nyitvatartási rendet. Az üzemeltető a magas rezsiszámlák miatt döntött úgy, hogy a hét első két napján nem lesz látogatható a három budapesti mozi.

Drágább lett a mozijegy

Korábbi cikkünkben arról is írtunk, hogy több száz forintos jegydrágulást jelentett be számos hazai mozi, ami azt eredményezi, hogy a fővárosban teljes árú jegyet váltani többe kerül, mint előfizetni a legnagyobb streamingszolgáltatókra.

Általában decemberben szokott jegyárat emelni az ország legnagyobb mozihálózata, a Cinema City, idén azonban már az ősszel megtették. Legutóbb 2150 forintba került egy teljes árú mozijegy a 2D-s vetítésekre, amiért most már 2500 forintot kell fizetni,

EZ PEDIG CSAKNEM 17 SZÁZALÉKOS EMELÉST JELENT.

Az online vásárlóknak ez az összeg további 120 forint kényelmi díjjal egészül ki. A prémiumszolgáltatások közül a VIP-jegyek ára nőtt meg igazán: egy 2D-s filmre 6950 helyett 8350 forint a film előtti korlátlan büfét kínáló vetítés. 3D-s filmnél ez az ár 7500-ról 8950-re módosult.

A vidéki mozijegyek is drágultak, az árak 1950 és 2300 forint között alakulnak a 2D-s vetítésekre (a szerdai kedvezményes napokon 1500–1750 forintot kell fizetni). A budapesti moziárak viszont már a havi streaming-előfizetések összegét is túllépik, hiszen a Netflix és a Disney+ ára is 2490 forint, az HBO Max havidíja pedig 2390 forint. Mindez azt eredményezheti, hogy az eddig is csökkenő tendenciát mutató mozilátogatási adatok tovább romolhatnak.