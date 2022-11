Szabó Győzőnek sosem mondták a szülei, hogy szeretik

Lutter Imre Sorok között című műsorának felvételén Szabó Győző kendőzetlen őszinteséggel beszélt fájó vagy akár kellemetlen témákról is.

Szabó Győző Jászai Mari-díjas színész többek között szüleivel való viszonyáról is mesélt Lutter Imrének a Sorok között című műsor felvételén.

Többek között az is kiderült, hogy a színész magázta a szüleit, ami amellett, hogy elmesélése alapján már akkoriban is szokatlannak tűnt még az osztálytársai számára is, a napokban döbbentette rá egy nagyon különleges nyelvi sajátosságra. Ugyanis a szeretlek egy tegező alakú szó, amit így sosem tudott a szüleinek mondani.

Épp a napokban fogalmazódott meg bennem, hogy a magyar nyelv miért csak úgy tud fogalmazni, hogy a szeretlek szó az tegeződő, így én ezt sosem mondtam a szüleimnek

– olvasható az ATV oldalán.

Szabó Győző édesanyja elhunyt, amikor a színész 48 éves volt, és bár az anya–fiú kapcsolatban egy természetes érzelemnek tartja ezt az érzést, sosem tudta kimondani anyukájának a szót, amit amúgy sem koptat el, mert figyel arra, hogy ha kimondja, akkor mindig helyénvalónak érezze a szituációban.

Lutter Imrének azt is bevallotta, hogy arra sem emlékszik, hogy a szülei neki valaha mondták-e, hogy szeretik.

A színésztől nem szokatlan ez a kendőzetlen őszinteség. Élete egyik legsötétebb korszakáról könyvet is írt, majd ennek hatására drogproblémáival szélesvásznon is szembesülnie kellett, amikor Toxikoma címmel bemutatták filmre adaptált történetét.

Kapcsolatáról Rezes Judittal – akivel 18 év „járás” után mondták ki az igent – szintén tabuk nélkül beszél, és nem csak szóban. Ugyanis a színész házaspár saját szerelmük történetét színházban is rendszeresen előadja. A Loveshake – Az élet összeráz című előadásukkal épp Kanadában turnéznak, párkapcsolati vallomásukkal november 27-én várják a torontói közönséget a helyi Magyar Házban.

Ahogy az életben, úgy a képernyőn is hosszú kapcsolattal szokhattuk meg Szabó Győzőt, aki Oroszlán Szonjával 20 év után tért vissza Brúnó és Brigi szerepébe. A régen Szeret, nem szeret címen futó szórakoztató sorozat Brigi és Brúnó névvel tért vissza, és bár a karakterek ott is ritkán mondják ki, hogy „szeretlek”, ez minden zsörtölődésük ellenére is érződik.

