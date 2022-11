MagyarBrands díjjal ismerték el a Képmás magazint

A MagyarBrands díjat 2010-ben alapították. A díj küldetése az elmúlt 12 év alatt nem változott: a cél a vásárlók és az üzleti világ figyelmét ráirányítani a legsikeresebb hazai fogyasztói, üzleti vagy innovatív márkák termékeire, szolgáltatásaira.

E három kategóriában összesen 850 márkát díjaztak 2022-ben – fogyasztói és üzleti márka kategóriában 350-350, innovatív márka kategóriában pedig 150 vállalat nyerte el a legkiválóbbaknak járó elismerést. A Képmás magazin idén a legjobb fogyasztói márkáknak járó elismerést zsebelhette be, írják közleményükben.

Nagyon örülünk, hogy az idén 20 éves Képmás ilyen nagy mérföldkőhöz érkezett. Szerkesztőségünkben mindig arra törekedtünk – és törekszünk a továbbiakban is –, hogy tartalmaink hazai vonatkozású, keresztény értékrendű és családi értékeket kiemelő témákat dolgozzanak fel, amelyekkel nemcsak a fővárosi és vidéki magyar olvasókat, de a határon túl élő magyarokat is igyekszünk megszólítani. Magazinunk online felületén angol nyelven is lehet a cikkeket olvasni, amellyel eljuttathatjuk történeteinket a világ többi részén élők számára is